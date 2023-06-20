Аня Мерти — Шатоо Мохамад: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Аня Мерти — Шатоо Мохамад (21 июня), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Аня Мерти — Шатоо Мохамад 21 июня

21 июня в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аня Мерти , а противостоять в этом поединке будет Шатоо Мохамад.



Так как Аня Мерти в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Шатоо Мохамад, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 21 июня. Но, доказать обратное Аня Мерти все же сможет в 00:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аня Мерти — Шатоо Мохамад:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 21 июня встречаются Аня Мерти и Шатоо Мохамад. Начало поединка запланировано на 00:00 по МСК. Аня Мерти является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Аня Мерти

В этом сезоне Аня Мерти показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Аня Мерти играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Аня Мерти умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Аня Мерти и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Аня Мерти будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Аня Мерти чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Шатоо Мохамад

Во взрослом туре Шатоо Мохамад проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Шатоо Мохамад пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Шатоо Мохамад предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Шатоо Мохамад еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Аня Мерти — Шатоо Мохамад 21 июня

Аня Мерти

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Аня Мерти выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Аня Мерти всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Аня Мерти уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Аня Мерти занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Аня Мерти больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Аня Мерти имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Шатоо Мохамад

Шатоо Мохамад лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Шатоо Мохамад играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Шатоо Мохамад начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Шатоо Мохамад выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Шатоо Мохамад сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Аня Мерти — Шатоо Мохамад Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Аня Мерти и Шатоо Мохамад начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Аня Мерти и Шатоо Мохамад показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Аня Мерти и Шатоо Мохамад провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Аня Мерти и Шатоо Мохамад действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Аня Мерти — Шатоо Мохамад: андердог способен удивить фаворита

Аня Мерти и Шатоо Мохамад которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Аня Мерти имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Шатоо Мохамад хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Аня Мерти. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Шатоо Мохамад умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Аня Мерти довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Шатоо Мохамад вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Аня Мерти.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аня Мерти — Шатоо Мохамад. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Аня Мерти и Шатоо Мохамад букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Аня Мерти и Шатоо Мохамад проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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