Прогноз Туркменистан 3×3 (23) — Саудовская Аравия 3×3 (23) (21-го июня), ставки и коэффициенты

Туркменистан 3×3 (23) — Саудовская Аравия 3×3 (23). Прогноз, ставки на матч. Лига Наций до 23 лет 3×3 (21.06.23)

21 июня в 18:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Лига Наций до 23 лет 3×3, в котором на своей площадке местный клуб Туркменистан 3×3 (23) примет соперника по национальному первенству Саудовская Аравия 3×3 (23).



В последней встрече баскетбольных клубов Туркменистан 3×3 (23) и Саудовская Аравия 3×3 (23) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 21 июня попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 18:40 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Туркменистан 3×3 (23) — Саудовская Аравия 3×3 (23):

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Туркменистан 3×3 (23) — Саудовская Аравия 3×3 (23), запланированное на 21 июня. Поставить на матч можно будет до 18:40 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Саудовская Аравия 3×3 (23) была еще пять лет назад.

Туркменистан 3×3 (23)

Летом баскетбольный клуб Туркменистан 3×3 (23) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Туркменистан 3×3 (23) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Саудовская Аравия 3×3 (23)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Саудовская Аравия 3×3 (23) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Саудовская Аравия 3×3 (23) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Саудовская Аравия 3×3 (23) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз на матч

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Туркменистан 3×3 (23) — Саудовская Аравия 3×3 (23), который организаторы собираются провести 21 июня. По московскому времени начало данной игры будет в 18:40. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Туркменистан 3×3 (23).



Туркменистан 3×3 (23) — Саудовская Аравия 3×3 (23). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.06.23)

Туркменистан 3×3 (23)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Туркменистан 3×3 (23) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Туркменистан 3×3 (23) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Туркменистан 3×3 (23) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Туркменистан 3×3 (23) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Саудовская Аравия 3×3 (23)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Саудовская Аравия 3×3 (23) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Саудовская Аравия 3×3 (23) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Туркменистан 3×3 (23) — Саудовская Аравия 3×3 (23) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Туркменистан 3×3 (23) — Саудовская Аравия 3×3 (23), который должен пройти 21 июня в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 18:40 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Туркменистан 3×3 (23) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Туркменистан 3×3 (23) — Саудовская Аравия 3×3 (23): хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Туркменистан 3×3 (23) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Туркменистан 3×3 (23) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Туркменистан 3×3 (23) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Туркменистан 3×3 (23) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Саудовская Аравия 3×3 (23) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Саудовская Аравия 3×3 (23) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Туркменистан 3×3 (23) — Саудовская Аравия 3×3 (23). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Туркменистан 3×3 (23) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Туркменистан 3×3 (23) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Туркменистан 3×3 (23) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Саудовская Аравия 3×3 (23) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Саудовская Аравия 3×3 (23) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Саудовская Аравия 3×3 (23) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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