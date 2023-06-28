Окленд Сити — Манурева АФК: соперники не будут долго запрягать

Ставки на матч Окленд Сити – Манурева АФК, прогноз на футбол от 28.06.23

«Окленд Сити» – «Манурева АФК». 28.06.23. Прогноз и ставки на матч

После трех выездных поединков подряд футбольный клуб Окленд Сити возвращается домой и 28.06.2023 проведет первый матч в родных стенах. А в гости приезжают футболисты клуба Манурева АФК, так что встреча не обещает быть легкой. Свисток главного арбитра о начале игры прозвучит в 10:00 по Москве. Если брать всю историю данного противостояния, то в нем было уже 34 матча, по итогам которых лучше себя проявил футбольный клуб Манурева АФК, одержавший пятнадцать побед при шести поражениях. Гости также смогли выиграть три из последних четырех встреч.



Букмекеры предложили большой выбор ставок на футбольный матч, в котором соперниками будут команда Окленд Сити и команда Манурева АФК. Эти клубы давно ведут непримиримую борьбу в чемпионате, а в последние годы их противостояние вышло на новый уровень, так как сейчас эти команды одни из основных претендентов на борьбу за золотые медали футбольного первенства своей страны. Так что нас ждет горячее противостояние, в котором нашим прогнозистам наиболее вероятной ставкой видится ставка на тотал больше желтых карточек. Статистика показывает, что в матчах между собой соперники всегда действуют очень грубо, что будет способствовать проходу ставки. Конечно, команда Окленд Сити на порядок сильнее своих соперников, однако, на наш взгляд, букмекеры несколько занизили коэффициент на победу хозяев поля. И мы предлагаем здесь заиграть ставку на фору гостей. Вряд ли у команды Окленд Сити сейчас все настолько хорошо, чтобы хозяева смогли обыграть своих соперников с преимуществом в несколько голов. Да и команда Манурева АФК уже далеко не такие мальчики для битья. Нет сомнений в том, что матч будет результативным, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые умеют реализовывать голевые моменты. Пробитию тотала также будет способствовать то, что оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому ставка на тотал больше в этом матче выглядит вполне оправданным выбором.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Окленд Сити — Манурева АФК:

Ставка на коэффициент 5.5 окажутся выигрышными только в том случае, если в футбольном матче Окленд Сити — Манурева АФК будет ничья в основное время. При победе хозяев выигрышным коэффициентом будет 1.26, а в случае выигрыша гостей букмекеры выплатят по котировке 7.8.

Прогноз на матч Окленд Сити – Манурева АФК (Чемпионат Новой Зеландии, матч национального перевентсва, воскресенье, 28.06.2023):Футбольный клуб Окленд Сити получил от букмекеров на свою победу котировку 1.26, а по коэффициенту 7.8 можно сделать ставку на выигрыш ФК Манурева АФК. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда Окленд Сити и команда Манурева АФК – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды Окленд Сити и команды Манурева АФК – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды Окленд Сити и команды Манурева АФК практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда Окленд Сити и команда Манурева АФК всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

Окленд Сити – Манурева АФК 28.06.23

До 28.06.2023 еще много времени, но, несмотря на это, букмекерские конторы полным ходом ведут прием ставок на футбольный поединок Окленд Сити — Манурева АФК. Тем, кто хочет сделать ставку на данный матч, необходимо это сделать до 10:00 по Москве. Исходя из статистики предыдущих встреч, фаворитом поединка считаются хозяева, которые одержали семь побед в последних пяти матчах, а проиграли только однажды. Причем, данное поражение было еще четырехлетней давности. В этом сезоне команды между собой еще не играли.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Окленд Сити и команды Манурева АФК, который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Окленд Сити и команда Манурева АФК представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Окленд Сити – Манурева АФК (28.06.2023), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды Окленд Сити в противостоянии с футболистами команды Манурева АФК очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды Окленд Сити чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды Манурева АФК не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды Манурева АФК частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды Окленд Сити должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда Окленд Сити уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды Окленд Сити и команды Манурева АФК – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда Окленд Сити пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда Окленд Сити никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды Окленд Сити будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды Окленд Сити мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

Окленд Сити

В последние годы футбольный клуб Окленд Сити постоянно входит в тройку сильнейших в чемпионате, так что регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов. Но, как хозяева не стараются, все равно не могут стать чемпионами, ведь начинают борьбу за титул, но затем отставание от лидера только увеличивается. В данный момент оно достигло уже девяти очков, так что хоть футбольный клуб Окленд Сити и идет вторым в чемпионате, но вернуться в борьбу за золотые медали будет не так просто. На своем поле команда показывает в этом сезоне уверенную игру, так что было только два поражения дома, и на родном стадионе футболисты клуба Окленд Сити забивают в три раза больше мячей, чем пропускают. Сейчас хозяева выдают серию из семи побед подряд, но она никого не удивляет, так как команда играла по очень легкому календарю, где было много предсказуемых результатов. В этом поединке хозяевам не помогут левый защитник, а также центральный и опорный полузащитники. Под вопросом выход на поле правого нападающего.

Манурева АФК

В этом сезоне футболисты клуба Манурева АФК сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб Манурева АФК много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу Манурева АФК подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб Манурева АФК не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.

Интересные факты перед матчем Окленд Сити – Манурева АФК

С момента прошлой встречи команды Окленд Сити и команды Манурева АФК в рамках чемпионата прошло не так много времени. Напомним, что прошлый матч этих команд не выявил победителя. Сейчас оба клуба продолжают бороться за высокие места в чемпионате, а это означает, что проигрывать нельзя ни одной, ни другой команде. На фоне этого противостояния, наиболее привлекательной ставкой видится ставка на пенальти или удаление в матче. Здесь стоит отталкиваться от статистики, которая показывает, что в матчах между собой, когда борьба идет нешуточная, оба клуба играют очень грубо. Кроме этого, та же статистика показывает, что практически в каждом матче, в котором встречаются команда Окленд Сити и команда Манурева АФК, арбитры назначают или пенальти, или удаление. Согласитесь, что за предложенные букмекерами коэффициенты эти ставки выглядят весьма заманчивыми. Тем более что этот матч будет обслуживать строгий рефери, который привык не церемониться с нарушителями правил. Еще хотелось бы отметить ставки на тотал больше забитых голов в этом матче. В составах одной и другой команд выступают классные футболисты, которые умеют забивать, так что, предложенный тотал стоит заигрывать на больше, тем более что в личных встречах эти кубы часто пробивают заявленный букмекерами общий тотал забитых голов. Относительно нарушений и желтых карточек, то, независимо от того, как будет проходить матч, грубых приемов, провокации и симуляций будет достаточно, поэтому арбитру часто придется пользоваться свистком и карточками. А вот общий тотал угловых мы рекомендуем играть на меньше, так как команда Окленд Сити и команда Манурева АФК привыкли развивать свои атаки через центр и подают мало стандартов.

Победителем в матче будет Окленд Сити — 1.26, победителем в матче будет Манурева АФК — 7.8, в матче нет победителей — 5.5.



Окленд Сити — Манурева АФК. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Новой Зеландии 28.06.2023

Нашим экспертам пришлось приложить немало усилий для того чтобы выбрать интересные ставки на матч команды Окленд Сити и команды Манурева АФК. Оба клуба сейчас идут, как говорится, ноздря в ноздрю в чемпионате, а это означает, что борьба между ними в очном матче будет очень напряженной. Первое, что бросается в глаза, это ставки на пенальти и удаление. В составах обеих команд достаточно футболистов, чьи нервы могут не выдержать в ответственный момент игры. Кстати, арбитр, который будет обслуживать матч, под стать самому противостоянию, этого рефери назначают, только на самые ответственные матчи, так как он не пасует перед трудностями и готов взять на себя ответственность при принятии судьбоносных решений. Относительно фаворита этого противостояния. Симпатии и статистика говорят о том, что наиболее вероятным исходом этого матча будет ничья, тем более, что в первом матче нынешнего сезона между этими клубами был зафиксирован ничейный результат. С того матча в игре команд не произошло существенных изменений, следовательно, ничья станет закономерным итогом этого противостояния. Конечно, те бетторы, кто не привык рисковать в ставках, могут взять производные ставки, к примеру, не проигрыш хозяев поля или гостей. Общий тотал матча, скорее всего, командам пробить не удастся, так как и одна, и другая команды обладают хорошей защитой. А вот нарушений и предупреждений в матче должно быть много, поэтому тотал этих параметров мы рекомендуем заиграть на больше. Еще нашим экспертам понравился общий тотал угловых на больше. Оба клуба много атакуют, причем атаки преимущественно проводят через фланги, а общий тотал угловых букмекеры предлагают небольшой, явно есть смысл попробовать заиграть.

«Окленд Сити»

Внушительный отрыв от преследователей расслабил футбольный клуб Окленд Сити, который начал слишком часто терять очки в последних матчах. В последних шести турах было одно поражение и два ничейных результата, а ведь до этого команда демонстрировала победную серию из пятнадцати туров. Такие потери очков не сильно повлияли на турнирное положение, ведь Окленд Сити остается лидером чемпионата, а преимущество над второй строчкой хоть и уменьшилось, но все равно составляет десять очков. Все три матча, которые футбольный клуб Окленд Сити не сумел выиграть, были на выезде, а на своем поле команда продолжает побеждать, и предпосылок к тому, что хозяевам в этом кто-то сможет помешать, пока нет. Лидер обладает одной из самых надежных линий обороны, а также великолепно играет в нападении, в среднем радуя своих болельщиков тремя мячами за игру. Серьезных кадровых потерь нет, ведь хоть и травмировано два опытных защитника, но они в этом сезоне выходили в основном на замену.



«Манурева АФК»

С каждым сезоном футбольный клуб Манурева АФК все хуже стартует, а на этот раз начало было просто провальным, ведь первыми очками получилось разжиться лишь в восьмом туре. По ходу этого сезона в команде было уже две тренерские отставки, а последний наставник все же смог немного улучшить игру, ведь если раньше гости находились на дне турнирной таблицы, то сейчас уже идут четырнадцатыми, немного опережая зону вылета. Правда, большинство очков набирается на домашней арене, а вот на выезде команда слишком много пропускает, да и забивает крайне редко. Тем не менее, с данным наставником футбольный клуб Манурева АФК проиграл лишь один раз в шести турах, одержав две победы. Дисквалификация помешает сыграть левому и центральному полузащитникам, а в лазарете пребывают правый защитник и резервный голкипер.

Статистика и личные встречи

Для экспертов нашего ресурса матч, в котором соперниками будут команда Окленд Сити и команда Манурева АФК был очень интересен для прогнозирования. Сейчас оба клуба ведут борьбу в турнирной таблице. Несмотря на то, что обе команды являются грандами современного футбола, сейчас дела у них обстоят не лучшим образом, так как команды рискуют пролететь мимо не только чемпионской гонки, но и мимо высоких мест в турнирной таблице, дающих право на попадание в престижный клубный турнир на будущий год. По словам менеджеров клубов, сейчас перед командами стоит задача продемонстрировать свой максимум и любой ценой постараться завоевать путевку на этот турнир, поэтому матч между двумя претендентами должен получиться очень напряженным. Учитывая, что между собой эти команды всегда играют в защитный футбол, стараясь максимально концентрировать игру в центре поля, и не допускать острых атак на ворота друг друга, то вряд ли сегодня менеджеры станут использовать другую тактику, тем более что по разным причинам командам не смогут помочь их некоторые лидеры. Мы полагаем, что исход матча будет решен благодаря одному точному удару, причем, сразу сказать, футболистам какой команды удастся забить победный мяч – очень сложно, так как, исходя из текущего положения дел, матч команды Окленд Сити и команды Манурева АФК – это матч равных соперников. Наши эксперты постарались спрогнозировать не только исход этого матч, но сделали прогнозы на статистику, ниже можно с ними ознакомиться. Ждем интересного и непредсказуемого противостояния от команды Окленд Сити и команды Манурева АФК.

«Окленд Сити» — «Манурева АФК»: кто фаворит грядущей встречи?

Окленд Сити — Манурева АФК. Прогноз на футбол (28.06.23)

Не самый тяжелый матч ждет футболистов команды Манурева АФК. Лидеры чемпионата отправляются в гости к команде, которая ведет борьбу за выживание, однако, судя по результатам клуба в последних матчах, да и в целом по сезону, вряд ли эта борьба будет успешной. Гости, в принципе, довольно комфортно чувствуют себя в качестве лидера турнирной таблицы, поэтому могут позволить себе не выставлять основной состав. Хотя, даже футболисты резерва гостей существенно превосходят своих соперников в классе. Букмекеры верно оценили шансы команд в этом матче. Команда Манурева АФК должна быть фаворитом, так как возглавляет турнирную таблицу. Анализируя очные матчи этих футбольных клубов, наши эксперты пришли к мнению, что победа гостей в этом матче не будет разгромной, поэтому здесь есть все основания заиграть плюсовой гандикап хозяев поля. Общий тотал забитых мячей мы рассматриваем, отталкиваясь от гола команды Окленд Сити, поэтому, велика вероятность того, что клубы перебьют заявленный букмекерами тотал голов. Угловых в матче тоже ожидается много, команда Окленд Сити и команда Манурева АФК всегда в матчах между собой подают много угловых. Общий тотал фолов и карточек мы бы рекомендовали играть на меньше, так как, глядя на предложенный букмекерами тотал, мы полагаем, что он несколько завышен, следовательно, необходимо этим воспользоваться. В принципе, можно было бы заиграть фору желтых карточек команды Окленд Сити, так как хозяева поля в нынешнем сезоне играют грубо, однако фора выставлена правильно, возможно, ситуация изменится по ходу матча, тогда можно воспользоваться нашей рекомендацией для лайв-ставок.

Окленд Сити — Манурева АФК: соперники не будут долго запрягать

В матче команды Окленд Сити и команды Манурева АФК, которые сыграют между собой в рамках чемпионата, эксперты нашего ресурса смогли найти множество интересных предложений букмекеров. Дело в том, что принято считать, что противостояние этих футбольных команд – центральное противостояние чемпионата, поэтому букмекеры предлагают большой объем ставок, включая ставки на статистику футболистов и т.д. надеемся, что букмекеры не ограничатся подобными ставками в доматчевой линии, а также предложат эти ставки по ходу матча. Напомним, что сейчас букмекеры все активнее стараются предложить что-то новое. И этим новым в последнее время стали ставки на статистику по ходу игры. Благодаря этому, а также опираясь на наш анализ того или иного футбольного матча, можно делать ставки по ходу игры, в зависимо от того, что происходит на футбольном поле. Мы надеемся, что наши предложения на матч команды Окленд Сити и команды Манурева АФК окажутся полезными, и позволят неплохо обыграть букмекеров.

Ведущие отечественные прогнозисты в футбольном матче Окленд Сити — Манурева АФК ожидают доминирования гостей, из-за чего настроены поставить на их победу по угловым ударам.

Окленд Сити – Манурева АФК: статистика и история личных встреч

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные с точки зрения зрелищности футбольные матчи для прогнозирования. В ближайшее время состоится матч между двумя футбольными клубами, которые показывают прекрасные результаты в нынешнем сезоне. Команда Окленд Сити и команда Манурева АФК являются непримиримыми соперниками уже довольно длительное время. Вместе с этим, эти футбольные коллективы показывают просто потрясающий футбол в личных встречах. Матчи между этими футбольными клубами запоминаются надолго, так как футболисты играют с полной самоотдачей, старясь продемонстрировать максимум своих возможностей. Менеджеры команды тоже готовят сюрпризы друг другу, используя необычную тактику. В общем, на футбольном поле происходит настоящее шоу, от которого болельщики пребывают в неописуемом восторге. Чего-то подобного мы ждем и в этом матче. По словам менеджеров команд, все ключевые футболисты готовы принять участие в матче с первых минут встречи. Это означает, что сегодня болельщиков ждет непредсказуемая игра, так как лидеры команд могут придумать нестандартное решение в любой игровой ситуации. Наши эксперты приготовили прогнозы на этот матч, с ними можно детально ознакомиться ниже. Мы рекомендуем делать ставки на это противостояние не только до матча, но и во время игры, так как, возможно, букмекеры сделают неплохое предложение по высокому коэффициенту.