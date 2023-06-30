Прогноз на бой Джаред Андерсон (США) — Жан Коссобуцкий (Каз) 02 июля

«Джаред Андерсон (США)» – «Жан Коссобуцкий (Каз)». 02.07.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 02-го июля 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джаред Андерсон (США) — Жан Коссобуцкий (Каз). На ринге его участники появятся в 05:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джаред Андерсон (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 05:00 по московскому времени Джаред Андерсон (США) и Жан Коссобуцкий (Каз) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 02-го июля 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джаред Андерсон (США) и Жан Коссобуцкий (Каз) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джаред Андерсон (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джаред Андерсон (США) — Жан Коссобуцкий (Каз):

победа Джаред Андерсон (США) – 1.23, ничья – 22, победа Жан Коссобуцкий (Каз) – 4.82

Прогноз на матч Джаред Андерсон (США) – Жан Коссобуцкий (Каз) Бои, титульный бой, 02-го июля 2023 года :

Ставки по коэффициенту 1.23 окажутся выигрышными, если Джаред Андерсон (США) станет победителем боя. Если выиграет Жан Коссобуцкий (Каз), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 4.82.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джаред Андерсон (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джаред Андерсон (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джаред Андерсон (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джаред Андерсон (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джаред Андерсон (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джаред Андерсон (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Жан Коссобуцкий (Каз) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Жан Коссобуцкий (Каз) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Жан Коссобуцкий (Каз) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Жан Коссобуцкий (Каз) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Жан Коссобуцкий (Каз) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Джаред Андерсон (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джаред Андерсон (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джаред Андерсон (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джаред Андерсон (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джаред Андерсон (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джаред Андерсон (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Жан Коссобуцкий (Каз) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Жан Коссобуцкий (Каз) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Жан Коссобуцкий (Каз) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Жан Коссобуцкий (Каз) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Жан Коссобуцкий (Каз), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джаред Андерсон (США) – Жан Коссобуцкий (Каз) 02.07.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Джаред Андерсон (США) и Жан Коссобуцкий (Каз). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Джаред Андерсон (США) и Жан Коссобуцкий (Каз) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Джаред Андерсон (США) и Жан Коссобуцкий (Каз) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джаред Андерсон (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Жан Коссобуцкий (Каз) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джаред Андерсон (США) — Жан Коссобуцкий (Каз) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джаред Андерсон (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Джаред Андерсон (США) в данный момент сильнее, нежели Жан Коссобуцкий (Каз), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джаред Андерсон (США)

Несмотря на то, что Джаред Андерсон (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Джаред Андерсон (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Джаред Андерсон (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Джаред Андерсон (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Жан Коссобуцкий (Каз)

На сегодняшний день Жан Коссобуцкий (Каз) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Жан Коссобуцкий (Каз) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Жан Коссобуцкий (Каз) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Жан Коссобуцкий (Каз) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Джаред Андерсон (США) — Жан Коссобуцкий (Каз). Прогноз и ставки на матч. Бои 02-го июля 2023 года

В этом поединке Джаред Андерсон (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Жан Коссобуцкий (Каз), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джаред Андерсон (США) и Жан Коссобуцкий (Каз), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джаред Андерсон (США) выиграет с помощью нокаута.

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