Норвегия 20 (жен) — Швеция 20 (жeн): соперники не будут долго запрягать

Прогноз Норвегия 20 (жен) — Швеция 20 (жeн) (01 июля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Норвегия 20 (жен) — Швеция 20 (жeн) 01-го июля 2023 года

01-го июля 2023 года в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Северной Европы до 20 лет, в котором на своей площадке местный клуб Норвегия 20 (жен) примет соперника по национальному первенству Швеция 20 (жeн).



В 18:30 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Норвегия 20 (жен) – Швеция 20 (жeн), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 01-го июля 2023 года, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Швеция 20 (жeн).



Норвегия 20 (жен) — Швеция 20 (жeн). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Норвегия 20 (жен) — Швеция 20 (жeн), запланированное на 01-го июля 2023 года. Поставить на матч можно будет до 18:30 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Швеция 20 (жeн) была еще пять лет назад.

Норвегия 20 (жен)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Норвегия 20 (жен) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Норвегия 20 (жен) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Норвегия 20 (жен) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Швеция 20 (жeн)

Президент баскетбольного клуба Швеция 20 (жeн) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Швеция 20 (жeн) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Швеция 20 (жeн) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

«Норвегия 20 (жен)» — «Швеция 20 (жeн)»: прогноз автора

На 01-го июля 2023 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Норвегия 20 (жен) — Швеция 20 (жeн), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 18:30 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Прогноз и ставка на матч Норвегия 20 (жен) — Швеция 20 (жeн) 01-го июля 2023 года

Норвегия 20 (жен)

В последние годы Норвегия 20 (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Норвегия 20 (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Швеция 20 (жeн)

В прошлом матче баскетбольный клуб Швеция 20 (жeн) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Швеция 20 (жeн) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Швеция 20 (жeн) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Норвегия 20 (жен) — Швеция 20 (жeн) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 01-го июля 2023 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Норвегия 20 (жен) — Швеция 20 (жeн), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 18:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Норвегия 20 (жен) — Швеция 20 (жeн): соперники не будут долго запрягать

Баскетбольный клуб Норвегия 20 (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Норвегия 20 (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Швеция 20 (жeн) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Швеция 20 (жeн) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Швеция 20 (жeн) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Норвегия 20 (жен) — Швеция 20 (жeн). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Норвегия 20 (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Норвегия 20 (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Норвегия 20 (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Швеция 20 (жeн) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Швеция 20 (жeн) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Швеция 20 (жeн) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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