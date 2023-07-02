Нико Хорничек — Михаита Даниэль Дамиян. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.07.23)

Прогноз Нико Хорничек — Михаита Даниэль Дамиян (02-го июля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Нико Хорничек — Михаита Даниэль Дамиян 02.07.2023

02.07.2023 в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Нико Хорничек , а противостоять в этом поединке будет Михаита Даниэль Дамиян.



Нико Хорничек сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 02.07.2023 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Михаита Даниэль Дамиян. По Москве данный поединок начнется в 13:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Михаита Даниэль Дамиян, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нико Хорничек — Михаита Даниэль Дамиян:

02.07.2023 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Нико Хорничек — Михаита Даниэль Дамиян. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 13:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Михаита Даниэль Дамиян, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Михаита Даниэль Дамиян выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Нико Хорничек

В этом сезоне Нико Хорничек показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Нико Хорничек сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Нико Хорничек еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Нико Хорничек обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Нико Хорничек играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Нико Хорничек любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Михаита Даниэль Дамиян

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Михаита Даниэль Дамиянв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Михаита Даниэль Дамиян играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Михаита Даниэль Дамиян держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Михаита Даниэль Дамиян демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Михаита Даниэль Дамиян находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Нико Хорничек — Михаита Даниэль Дамиян

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Нико Хорничек и Михаита Даниэль Дамиян впервые будут встречаться между собой. Если Нико Хорничек уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Михаита Даниэль Дамиян пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Нико Хорничек демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Нико Хорничек – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Нико Хорничек — Михаита Даниэль Дамиян. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.07.23)

Нико Хорничек

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Нико Хорничек, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Нико Хорничек уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Нико Хорничек старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Нико Хорничек, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Нико Хорничек не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Нико Хорничек все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Нико Хорничек точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Михаита Даниэль Дамиян

Этот сезон Михаита Даниэль Дамиян проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Михаита Даниэль Дамиян снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Михаита Даниэль Дамиян слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Михаита Даниэль Дамиян допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Нико Хорничек — Михаита Даниэль Дамиян Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Нико Хорничек и Михаита Даниэль Дамиян, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Нико Хорничек и Михаита Даниэль Дамиян играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Нико Хорничек, и Михаита Даниэль Дамиян неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Нико Хорничек — Михаита Даниэль Дамиян: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Нико Хорничек и Михаита Даниэль Дамиян из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Михаита Даниэль Дамиян относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Михаита Даниэль Дамиян проводит второй или третий матч. А вот Нико Хорничек как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Нико Хорничек, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Нико Хорничек без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Нико Хорничек вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нико Хорничек — Михаита Даниэль Дамиян. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Нико Хорничек и Михаита Даниэль Дамиян. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Нико Хорничек и для Михаита Даниэль Дамиян, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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