Коприва/Перволаракис — Зорманн/Ромболи: снова ждем результативной игры

Прогноз Коприва/Перволаракис — Зорманн/Ромболи (04-го июля 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Коприва/Перволаракис — Зорманн/Ромболи 04-го июля

04-го июля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Коприва/Перволаракис , а противостоять в этом поединке будет Зорманн/Ромболи.



Так как теннисный поединок Коприва/Перволаракис — Зорманн/Ромболи пройдет уже 04-го июля, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 12:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Коприва/Перволаракис на тот момент намного сильнее, нежели Зорманн/Ромболи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Коприва/Перволаракис — Зорманн/Ромболи:

04-го июля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Коприва/Перволаракис — Зорманн/Ромболи. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Зорманн/Ромболи, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Зорманн/Ромболи выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Коприва/Перволаракис

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Коприва/Перволаракис находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Коприва/Перволаракис является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Коприва/Перволаракис умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Коприва/Перволаракис обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Коприва/Перволаракис может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Зорманн/Ромболи

На этом турнире Зорманн/Ромболи играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Зорманн/Ромболи все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Зорманн/Ромболи не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Зорманн/Ромболи уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Зорманн/Ромболи на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Зорманн/Ромболи пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Коприва/Перволаракис» — «Зорманн/Ромболи»: прогноз автора

Длительное время Коприва/Перволаракис и Зорманн/Ромболи не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Коприва/Перволаракис и Зорманн/Ромболи. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Коприва/Перволаракис — Зорманн/Ромболи (04-го июля), ставки и коэффициенты

Коприва/Перволаракис

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Коприва/Перволаракис, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Коприва/Перволаракис уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Коприва/Перволаракис старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Коприва/Перволаракис, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Коприва/Перволаракис не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Коприва/Перволаракис все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Коприва/Перволаракис точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Зорманн/Ромболи

Этот сезон Зорманн/Ромболи проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Зорманн/Ромболи снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Зорманн/Ромболи слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Зорманн/Ромболи допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Коприва/Перволаракис — Зорманн/Ромболи Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Коприва/Перволаракис и Зорманн/Ромболи. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Коприва/Перволаракис и Зорманн/Ромболи встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Коприва/Перволаракис и Зорманн/Ромболи довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Коприва/Перволаракис и Зорманн/Ромболи подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Коприва/Перволаракис — Зорманн/Ромболи: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Коприва/Перволаракис имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Коприва/Перволаракис и Зорманн/Ромболи отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Зорманн/Ромболи в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Коприва/Перволаракис превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Зорманн/Ромболи сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Коприва/Перволаракис гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Коприва/Перволаракис — Зорманн/Ромболи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Коприва/Перволаракис и Зорманн/Ромболи букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Коприва/Перволаракис и Зорманн/Ромболи проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-685312-stavki-na-match-m%d1%91llekersantilyan-roka-batalyaservantes-uegun-prognoz-na-tennis-ot-04-07-23/