Тимо Штоддер — Янник Келм: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Тимо Штоддер — Янник Келм (04 июля), ставки и коэффициенты

Тимо Штоддер — Янник Келм (04.07.2023), ставки и коэффициенты

04.07.2023 в 18:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тимо Штоддер , а противостоять в этом поединке будет Янник Келм.



Судья теннисного матча Тимо Штоддер — Янник Келм должен дать знак о старте игры в 18:35 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 04.07.2023, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Тимо Штоддер и Янник Келм более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Тимо Штоддер имеет четыре победы, то Янник Келм может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тимо Штоддер — Янник Келм:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 04.07.2023 встречаются Тимо Штоддер и Янник Келм. Начало поединка запланировано на 18:35 по МСК. Тимо Штоддер является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Тимо Штоддер

По непонятным причинам Тимо Штоддер в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Тимо Штоддер теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Тимо Штоддер занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Тимо Штоддер играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Тимо Штоддер имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Янник Келм

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Янник Келм на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Янник Келм демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Янник Келм имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Янник Келм намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Янник Келм не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Янник Келм будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Янник Келм и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Янник Келм умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

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Тимо Штоддер — Янник Келм (04.07.2023), ставки и коэффициенты

Тимо Штоддер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Тимо Штоддер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Тимо Штоддер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Тимо Штоддер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Тимо Штоддер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Тимо Штоддер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Тимо Штоддер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Тимо Штоддер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Янник Келм

Несмотря на свой молодой возраст, Янник Келм демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Янник Келм уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Янник Келм станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Янник Келм, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Янник Келм умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Янник Келм имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Тимо Штоддер — Янник Келм Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Тимо Штоддер и Янник Келм начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Тимо Штоддер и Янник Келм показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Тимо Штоддер и Янник Келм провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Тимо Штоддер и Янник Келм действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Тимо Штоддер — Янник Келм: соперники не будут долго запрягать

Тимо Штоддер и Янник Келм которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Тимо Штоддер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Янник Келм хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Тимо Штоддер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Янник Келм умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Тимо Штоддер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Янник Келм вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Тимо Штоддер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тимо Штоддер — Янник Келм. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Тимо Штоддер и Янник Келм букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Тимо Штоддер и Янник Келм проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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