Tempete AC — Volcan AS: единоборств будет много, голов — нет

Tempete AC — Volcan AS: прогноз, ставки букмекера на матч. Afrique 05.07.23

«Tempete AC» – «Volcan AS». 05.07.23. Прогноз и ставки на матч

05 июля пройдет следующий тур национального первенства, в рамках которого встречаются футбольные клубы Tempete AC и Volcan AS. Это принципиальное противостояние, ведь в этом сезоне обе команды претендуют на квалификацию в еврокубки. Свисток главного арбитра встречи о начале игры прозвучит в 03:00 по МСК. Фаворитом противостояния считается футбольный клуб Tempete AC, который обыгрывал соперника в этом сезоне со счетом 2-0.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Tempete AC — Volcan AS:

Ставка на коэффициент 5.87 окажутся выигрышными только в том случае, если в футбольном матче Tempete AC — Volcan AS будет ничья в основное время. При победе хозяев выигрышным коэффициентом будет 2.08, а в случае выигрыша гостей букмекеры выплатят по котировке 1.75.

Прогноз на матч Tempete AC – Volcan AS (Afrique, матч национального перевентсва, воскресенье, 05 июля):Футбольный клуб Tempete AC получил от букмекеров на свою победу котировку 2.08, а по коэффициенту 1.75 можно сделать ставку на выигрыш ФК Volcan AS. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Tempete AC – Volcan AS 05.07.23

Поклонники футбола уже давно ожидают, когда 05 июля на поле выйдут команды Tempete AC и Volcan AS. По московскому времени прямая трансляция данного поединка пройдет в 03:00. Интерес к данной встрече возникает еще и потому, что уже два года команды между собой не играли. А в последнем очном противостоянии команды разошлись миром, завершив встречу со счетом 3-3.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз Tempete AC – Volcan AS (05 июля), ставки и коэффициенты

Tempete AC

Болельщики футбольного клуба Tempete AC уже смирились с тем, что он в последние годы постоянно перемещается между дивизионами. В начале сезона все также шло к тому, что команду ожидает понижение в классе, но после того, как был уволен главный тренер и на его место пришел опытный иностранный специалист, результаты команды постепенно стали улучшаться. Хозяева смогли выбраться из зоны вылета, а сейчас вообще идут десятыми, так что оторваться от аутсайдеров получилось уже на четырнадцать очков. В данный момент футбольный клуб Tempete AC вообще пребывает в великолепной форме, одержав три победы в последних четырех поединках, а также один раз сыграв вничью. Дома команда чаще выигрывает, чем проигрывает, а также новый тренер заставил игроков больше думать об обороне, так что существенно сократилось количество пропущенных мячей. Восстановились от повреждений сразу трое полузащитников, так что в лазарете остаются только центральный защитник и левый нападающий.

Volcan AS

В этом сезоне футболисты клуба Volcan AS сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб Volcan AS много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу Volcan AS подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб Volcan AS не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.

Интересные факты перед матчем Tempete AC – Volcan AS

Победителем в матче будет Tempete AC — 2.08, победителем в матче будет Volcan AS — 1.75, в матче нет победителей — 5.87.



Tempete AC — Volcan AS. Прогноз и ставки на матч. Afrique 05 июля

«Tempete AC»

Нельзя сказать, что футбольный клуб Tempete AC плохо выступает в этом сезоне, но все же если прошлые два года команда финишировала второй в чемпионате, то сейчас занимает лишь пятую строчку в таблице. Побороться за вторую строчку не так просто из-за отставания в восемь очков, но взять бронзу национального первенства намного реальнее, так как для этого необходимо сократить отрыв всего в два очка. В этом сезоне футбольный клуб Tempete AC стал слабее играть на выезде, но в родных стенах по-прежнему демонстрирует сильную игру, проиграв лишь один матч, но команде, также ведущей борьбу за еврокубки. У хозяев сильное нападение, так как в составе ФК Tempete AC играет лучший нападающий чемпионата, а также имеется надежная оборона, но все же не так просто подняться хотя бы на несколько строчек. Хозяева не проигрывают на протяжении семи туров, в которых было пять побед и два ничейных результата. В лазарете ФК Tempete AC находятся резервный голкипер и основной левый полузащитник.



«Volcan AS»

Еще по результатам прошлого сезона было понятно, что у главного тренера футбольного клуба Volcan AS не получается настроить игру, но так как вылета получилось избежать, то и наставника оставили у руля команды. Но, старт этого сезона получился отвратительный, так что перед тренером поставили ультиматум в виде трех побед, а он его не выполнил. На смену иностранному специалисту в команду пришел местный тренер, который за свою карьеру успел поработать мало не с десятком клубов из данного чемпионата. Результат не заставил себя ждать, так что футбольному клубу Volcan AS удалось покинуть зону вылета и подняться хотя бы на двенадцатую строчку, хотя до аутсайдеров небольшое расстояние в три очка. На выезде Volcan AS всегда играет не так хорошо, как дома, но сейчас гости находятся в неплохой форме, так как выдавали серию из шести матчей без поражений, которая прервалась только в последнем туре. Один из основных нападающих выбыл на три месяца из строя.

Статистика и личные встречи

«Tempete AC» — «Volcan AS»: кто фаворит грядущей встречи?

Tempete AC — Volcan AS. Прогноз на футбол (05.07.23)

Tempete AC — Volcan AS: единоборств будет много, голов — нет

С данными наставниками футбольные клубы Tempete AC и Volcan AS перешли к более оборонительной манере игры, так что вряд ли зрители на трибунах станут свидетелями результативного матча. Эксперты предлагают поставить на тотал менее 2.5 голов.

Tempete AC – Volcan AS: статистика и история личных встреч

