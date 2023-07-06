Тамира Пажек — Франсиска Хорхе. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.07.23)

Прогноз Тамира Пажек — Франсиска Хорхе (06.07.2023), ставки и коэффициенты

Тамира Пажек — Франсиска Хорхе (06-го июля), ставки и коэффициенты

06-го июля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тамира Пажек , а противостоять в этом поединке будет Франсиска Хорхе.



Теннисное противостояние Тамира Пажек — Франсиска Хорхе пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 06-го июля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 12:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Тамира Пажек является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Тамира Пажек — Франсиска Хорхе. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 06-го июля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Тамира Пажек — Франсиска Хорхе вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Тамира Пажек и Франсиска Хорхе не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:00 по МСК.

Тамира Пажек

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Тамира Пажек находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Тамира Пажек является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Тамира Пажек умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Тамира Пажек обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Тамира Пажек может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Франсиска Хорхе

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Франсиска Хорхев шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Франсиска Хорхе играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Франсиска Хорхе держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Франсиска Хорхе демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Франсиска Хорхе находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Тамира Пажек и Франсиска Хорхе. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Тамира Пажек и Франсиска Хорхе в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Тамира Пажек и Франсиска Хорхе имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Тамира Пажек — Франсиска Хорхе. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.07.23)

Тамира Пажек

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Тамира Пажек, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Тамира Пажек уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Тамира Пажек старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Тамира Пажек, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Тамира Пажек не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Тамира Пажек все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Тамира Пажек точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Франсиска Хорхе

На этом турнире Франсиска Хорхе играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Франсиска Хорхе надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Франсиска Хорхе находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Франсиска Хорхе считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Тамира Пажек — Франсиска Хорхе Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Тамира Пажек и Франсиска Хорхе начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Тамира Пажек и Франсиска Хорхе показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Тамира Пажек и Франсиска Хорхе провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Тамира Пажек и Франсиска Хорхе действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Тамира Пажек — Франсиска Хорхе: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Тамира Пажек имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Тамира Пажек и Франсиска Хорхе отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Франсиска Хорхе в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Тамира Пажек превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Франсиска Хорхе сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Тамира Пажек гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тамира Пажек — Франсиска Хорхе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Тамира Пажек и Франсиска Хорхе букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Тамира Пажек и Франсиска Хорхе проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-687032-stavki-na-match-arutyunyanostapenkov-vangchzhan-prognoz-na-tennis-ot-06-07-23/