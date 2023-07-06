Прогноз Т-Рекс Сальтильо — Старс де Сантьяго (07 июля), ставки и коэффициенты

Т-Рекс Сальтильо — Старс де Сантьяго. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Мексики (07.07.23)

07-го июля 2023 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Мексики, в котором на своей площадке местный клуб Т-Рекс Сальтильо примет соперника по национальному первенству Старс де Сантьяго.



В 05:00 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Т-Рекс Сальтильо – Старс де Сантьяго, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 07-го июля 2023 года, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Старс де Сантьяго.



Т-Рекс Сальтильо — Старс де Сантьяго. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Т-Рекс Сальтильо возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Старс де Сантьяго. Данный поединок будет сыгран 07-го июля 2023 года, а по московскому времени его начало состоится в 05:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Старс де Сантьяго лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Т-Рекс Сальтильо

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Т-Рекс Сальтильо переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Т-Рекс Сальтильо больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Т-Рекс Сальтильо еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Старс де Сантьяго

Уже три недели баскетбольный клуб Старс де Сантьяго выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Старс де Сантьяго удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Старс де Сантьяго одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Т-Рекс Сальтильо — Старс де Сантьяго, который организаторы собираются провести 07-го июля 2023 года. По московскому времени начало данной игры будет в 05:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Т-Рекс Сальтильо.



Прогноз и ставка на матч Т-Рекс Сальтильо — Старс де Сантьяго 07-го июля 2023 года

Т-Рекс Сальтильо

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Т-Рекс Сальтильо наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Т-Рекс Сальтильо сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Т-Рекс Сальтильо всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Т-Рекс Сальтильо бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Старс де Сантьяго

В прошлом матче баскетбольный клуб Старс де Сантьяго потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Старс де Сантьяго и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Старс де Сантьяго находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Т-Рекс Сальтильо — Старс де Сантьяго Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Т-Рекс Сальтильо после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 07-го июля 2023 года сыграет матч против БК Старс де Сантьяго. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 05:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Т-Рекс Сальтильо также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Т-Рекс Сальтильо — Старс де Сантьяго: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Т-Рекс Сальтильо проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Т-Рекс Сальтильо позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Т-Рекс Сальтильо играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Т-Рекс Сальтильо сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Старс де Сантьяго сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Старс де Сантьяго выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Старс де Сантьяго показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Старс де Сантьяго не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Т-Рекс Сальтильо — Старс де Сантьяго. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Т-Рекс Сальтильо лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Т-Рекс Сальтильо гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Т-Рекс Сальтильо все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Старс де Сантьяго не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Старс де Сантьяго уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Старс де Сантьяго очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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