Прогноз Качич/Рейес-Варела — Кравьец/Путц (07-го июля 2023 года), ставки и коэффициенты

Качич/Рейес-Варела — Кравьец/Путц. Прогноз, ставки на матч. Уимблдон (07.07.23)

07-го июля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уимблдон, в котором на корт выйдут Качич/Рейес-Варела , а противостоять в этом поединке будет Кравьец/Путц.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 07-го июля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Качич/Рейес-Варела — Кравьец/Путц. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 12:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Качич/Рейес-Варела, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Качич/Рейес-Варела — Кравьец/Путц:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Качич/Рейес-Варела — Кравьец/Путц, которая пройдет 07-го июля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 12:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Качич/Рейес-Варела

Этот турнир Качич/Рейес-Варела проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Качич/Рейес-Варела может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Качич/Рейес-Варела однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Качич/Рейес-Варела имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Качич/Рейес-Варела левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Качич/Рейес-Варела хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Кравьец/Путц

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Кравьец/Путц имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Кравьец/Путц демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Кравьец/Путц не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Кравьец/Путц не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Уимблдон, Качич/Рейес-Варела — Кравьец/Путц

Длительное время Качич/Рейес-Варела и Кравьец/Путц не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Качич/Рейес-Варела и Кравьец/Путц. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Качич/Рейес-Варела — Кравьец/Путц. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.07.23)

Качич/Рейес-Варела

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Качич/Рейес-Варела, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Качич/Рейес-Варела уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Качич/Рейес-Варела старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Качич/Рейес-Варела, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Качич/Рейес-Варела не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Качич/Рейес-Варела все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Качич/Рейес-Варела точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кравьец/Путц

Кравьец/Путц лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Кравьец/Путц играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Кравьец/Путц начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Кравьец/Путц выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Кравьец/Путц сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Качич/Рейес-Варела — Кравьец/Путц Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Качич/Рейес-Варела и Кравьец/Путц начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Качич/Рейес-Варела и Кравьец/Путц показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Качич/Рейес-Варела и Кравьец/Путц провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Качич/Рейес-Варела и Кравьец/Путц действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Качич/Рейес-Варела — Кравьец/Путц: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Качич/Рейес-Варела имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Качич/Рейес-Варела и Кравьец/Путц отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кравьец/Путц в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Качич/Рейес-Варела превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кравьец/Путц сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Качич/Рейес-Варела гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Качич/Рейес-Варела — Кравьец/Путц. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Качич/Рейес-Варела и Кравьец/Путц букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Качич/Рейес-Варела и Кравьец/Путц проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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