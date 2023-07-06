Умбер/Шарди — Мартин/Мьес: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Умбер/Шарди — Мартин/Мьес (07-го июля 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Умбер/Шарди — Мартин/Мьес 07-го июля 2023 года

07-го июля 2023 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уимблдон, в котором на корт выйдут Умбер/Шарди , а противостоять в этом поединке будет Мартин/Мьес.



Умбер/Шарди сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 07-го июля 2023 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Мартин/Мьес. По Москве данный поединок начнется в 12:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Мартин/Мьес, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Умбер/Шарди — Мартин/Мьес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 12:00 по Москве Умбер/Шарди выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Мартин/Мьес. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 07-го июля 2023 года. Умбер/Шарди не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Умбер/Шарди

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Умбер/Шарди находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Умбер/Шарди является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Умбер/Шарди умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Умбер/Шарди обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Умбер/Шарди может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Мартин/Мьес

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Мартин/Мьес теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Мартин/Мьес имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Мартин/Мьес испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Мартин/Мьес выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Мартин/Мьес занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Уимблдон, Умбер/Шарди — Мартин/Мьес

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Прогноз и ставка на матч Умбер/Шарди — Мартин/Мьес 07-го июля 2023 года

Умбер/Шарди

На данном турнире Умбер/Шарди выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Умбер/Шарди выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Умбер/Шарди допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Умбер/Шарди особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Умбер/Шарди, это умение играть на травяных кортах.

Мартин/Мьес

Мартин/Мьес лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Мартин/Мьес играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Мартин/Мьес начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Мартин/Мьес выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Мартин/Мьес сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Умбер/Шарди — Мартин/Мьес Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Умбер/Шарди и Мартин/Мьес аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Умбер/Шарди и Мартин/Мьес обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Умбер/Шарди и Мартин/Мьес постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Умбер/Шарди — Мартин/Мьес: погода помешает показать хороший теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Умбер/Шарди и Мартин/Мьес, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Умбер/Шарди и Мартин/Мьес уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Умбер/Шарди — Мартин/Мьес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Умбер/Шарди и Мартин/Мьес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Умбер/Шарди, и Мартин/Мьес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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