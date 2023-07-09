Прогноз на бой Флойд Шофилд (США) — Хаскелл Родс (США) 09.07.2023

«Флойд Шофилд (США)» – «Хаскелл Родс (США)». 09.07.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 09.07.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Флойд Шофилд (США) — Хаскелл Родс (США). На ринге его участники появятся в 01:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Флойд Шофилд (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 09.07.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Флойд Шофилд (США) — Хаскелл Родс (США). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Флойд Шофилд (США) — Хаскелл Родс (США):

победа Флойд Шофилд (США) – 0, ничья – 0, победа Хаскелл Родс (США) – 0

Прогноз на матч Флойд Шофилд (США) – Хаскелл Родс (США) Бои, титульный бой, 09.07.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Флойд Шофилд (США) не очень выгодно, а вот Хаскелл Родс (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Флойд Шофилд (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Флойд Шофилд (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Флойд Шофилд (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Флойд Шофилд (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Хаскелл Родс (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Хаскелл Родс (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Хаскелл Родс (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Хаскелл Родс (США) должен быть в хорошей физической форме. Хаскелл Родс (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Флойд Шофилд (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Флойд Шофилд (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Флойд Шофилд (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Флойд Шофилд (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Хаскелл Родс (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Хаскелл Родс (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Хаскелл Родс (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Хаскелл Родс (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Хаскелл Родс (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Флойд Шофилд (США) – Хаскелл Родс (США) 09.07.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Флойд Шофилд (США) и Хаскелл Родс (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Флойд Шофилд (США) и Хаскелл Родс (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Флойд Шофилд (США) и Хаскелл Родс (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Флойд Шофилд (США) и Хаскелл Родс (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Флойд Шофилд (США) является очевидным фаворитом, ведь Хаскелл Родс (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Флойд Шофилд (США) — Хаскелл Родс (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Хаскелл Родс (США).

Флойд Шофилд (США)

Хотя Флойд Шофилд (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Флойд Шофилд (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Флойд Шофилд (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Флойд Шофилд (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Флойд Шофилд (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Хаскелл Родс (США)

Уже несколько лет Хаскелл Родс (США) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Хаскелл Родс (США) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Хаскелл Родс (США) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Флойд Шофилд (США) — Хаскелл Родс (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 09.07.2023

Вряд ли Флойд Шофилд (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Хаскелл Родс (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Флойд Шофилд (США) и Хаскелл Родс (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Флойд Шофилд (США) выиграет бой.

http://rockaluga.ru/cat0-939150-kayrsus-nyutaun-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-tovarischeskie-matchi-klubov-07-07-23/

http://evolvegame.ru/cat3-688063-kristina-andrea-mitu-sapfo-sakellaridi-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-07-07-23/