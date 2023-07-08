Прогноз на бой Максим Раду (Ита) — Якуб Кашуба (США) 08-го июля 2023 года

«Максим Раду (Ита)» – «Якуб Кашуба (США)». 08.07.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 08.07.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Максим Раду (Ита) — Якуб Кашуба (США). На ринге его участники появятся в 17:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Максим Раду (Ита) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Максим Раду (Ита) — Якуб Кашуба (США) пройдет 08.07.2023, и можно не сомневаться, что в 17:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Максим Раду (Ита) имеет две победы нокаутом, а Якуб Кашуба (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Максим Раду (Ита) — Якуб Кашуба (США):

победа Максим Раду (Ита) – 2.159, ничья – 50, победа Якуб Кашуба (США) – 1.72

Прогноз на матч Максим Раду (Ита) – Якуб Кашуба (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08.07.2023 :

Ставки по коэффициенту 2.159 окажутся выигрышными, если Максим Раду (Ита) станет победителем боя. Если выиграет Якуб Кашуба (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 1.72.

История личных встреч

В профессиональной карьере Максим Раду (Ита) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Максим Раду (Ита) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Максим Раду (Ита) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Максим Раду (Ита) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Максим Раду (Ита) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Максим Раду (Ита) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Якуб Кашуба (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Якуб Кашуба (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Якуб Кашуба (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Якуб Кашуба (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Якуб Кашуба (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Максим Раду (Ита) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Максим Раду (Ита) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Максим Раду (Ита) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Максим Раду (Ита) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Максим Раду (Ита) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Максим Раду (Ита) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Якуб Кашуба (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Якуб Кашуба (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Якуб Кашуба (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Якуб Кашуба (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Якуб Кашуба (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Якуб Кашуба (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Якуб Кашуба (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Максим Раду (Ита) – Якуб Кашуба (США) 08.07.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Максим Раду (Ита) и Якуб Кашуба (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Максим Раду (Ита) и Якуб Кашуба (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Максим Раду (Ита) и Якуб Кашуба (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Максим Раду (Ита) и Якуб Кашуба (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Максим Раду (Ита) легко справится с таким соперником, как Якуб Кашуба (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Максим Раду (Ита) — Якуб Кашуба (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Якуб Кашуба (США).

Максим Раду (Ита)

Свою самую выдающуюся победу Максим Раду (Ита) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Максим Раду (Ита) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Максим Раду (Ита) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Максим Раду (Ита) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Максим Раду (Ита) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Якуб Кашуба (США)

Прошлый бой Якуб Кашуба (США) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Якуб Кашуба (США) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Якуб Кашуба (США) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Якуб Кашуба (США) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Максим Раду (Ита) — Якуб Кашуба (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08.07.2023

Несмотря на то, что Максим Раду (Ита) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Якуб Кашуба (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Максим Раду (Ита) сейчас находится на пике формы, так что Якуб Кашуба (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Максим Раду (Ита).

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