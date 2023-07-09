Мэттью Деллаведова — Аугуст Холмгрен. Прогноз, ставки на матч(09.07.23)

Прогноз Мэттью Деллаведова — Аугуст Холмгрен (09 июля), ставки и коэффициенты

Мэттью Деллаведова — Аугуст Холмгрен (09 июля), ставки и коэффициенты

09 июля в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Мэттью Деллаведова , а противостоять в этом поединке будет Аугуст Холмгрен.



Так как Мэттью Деллаведова в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Аугуст Холмгрен, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 09 июля. Но, доказать обратное Мэттью Деллаведова все же сможет в 15:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Мэттью Деллаведова — Аугуст Холмгрен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 09 июля откроет его противостояние Мэттью Деллаведова — Аугуст Холмгрен. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:30 по МСК, то есть до начала игры. Мэттью Деллаведова и Аугуст Холмгрен отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Аугуст Холмгрен может гордиться семью победами, а вот Мэттью Деллаведова имеет только пять выигранных встреч.

Мэттью Деллаведова

В этом сезоне Мэттью Деллаведова показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Мэттью Деллаведова играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Мэттью Деллаведова умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Мэттью Деллаведова и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Мэттью Деллаведова будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Мэттью Деллаведова чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Аугуст Холмгрен

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Аугуст Холмгрен теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Аугуст Холмгрен имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Аугуст Холмгрен испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Аугуст Холмгрен выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Аугуст Холмгрен занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Челленджер, Мэттью Деллаведова — Аугуст Холмгрен

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Мэттью Деллаведова — Аугуст Холмгрен. Прогноз, ставки на матч(09.07.23)

Мэттью Деллаведова

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мэттью Деллаведова, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мэттью Деллаведова уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мэттью Деллаведова старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мэттью Деллаведова, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мэттью Деллаведова не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мэттью Деллаведова все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мэттью Деллаведова точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Аугуст Холмгрен

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Аугуст Холмгрен все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Аугуст Холмгрен сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Аугуст Холмгрен все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Аугуст Холмгрен предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Мэттью Деллаведова — Аугуст Холмгрен Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Мэттью Деллаведова и Аугуст Холмгрен начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Мэттью Деллаведова и Аугуст Холмгрен показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Мэттью Деллаведова и Аугуст Холмгрен провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Мэттью Деллаведова и Аугуст Холмгрен действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Мэттью Деллаведова — Аугуст Холмгрен: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Мэттью Деллаведова и Аугуст Холмгрен, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Мэттью Деллаведова сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Аугуст Холмгрен имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Мэттью Деллаведова – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Мэттью Деллаведова и Аугуст Холмгрен на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мэттью Деллаведова — Аугуст Холмгрен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Мэттью Деллаведова и Аугуст Холмгрен. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Мэттью Деллаведова и для Аугуст Холмгрен, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-689178-hi-rae-im-britni-chiu-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-09-07-23/