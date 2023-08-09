Прогноз на бой Блейк Уэллс (Авс) — Теж Пратап Сингх (Инд) 09-го августа 2023 года

«Блейк Уэллс (Авс)» – «Теж Пратап Сингх (Инд)». 09.08.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Блейк Уэллс (Авс) — Теж Пратап Сингх (Инд) на 09 августа, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Блейк Уэллс (Авс) и Теж Пратап Сингх (Инд) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 13:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Блейк Уэллс (Авс) — Теж Пратап Сингх (Инд) пройдет 09 августа, и можно не сомневаться, что в 13:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Блейк Уэллс (Авс) имеет две победы нокаутом, а Теж Пратап Сингх (Инд) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Блейк Уэллс (Авс) — Теж Пратап Сингх (Инд):

победа Блейк Уэллс (Авс) – 0, ничья – 0, победа Теж Пратап Сингх (Инд) – 0

Прогноз на матч Блейк Уэллс (Авс) – Теж Пратап Сингх (Инд) Бои, титульный бой, 09 августа :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Блейк Уэллс (Авс) станет победителем боя. Если выиграет Теж Пратап Сингх (Инд), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Блейк Уэллс (Авс) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Блейк Уэллс (Авс) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Блейк Уэллс (Авс) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Блейк Уэллс (Авс) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Блейк Уэллс (Авс) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Теж Пратап Сингх (Инд) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Теж Пратап Сингх (Инд) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Теж Пратап Сингх (Инд), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Теж Пратап Сингх (Инд) должен быть в хорошей физической форме. Теж Пратап Сингх (Инд) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Блейк Уэллс (Авс) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Блейк Уэллс (Авс) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Блейк Уэллс (Авс) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Блейк Уэллс (Авс) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Блейк Уэллс (Авс) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Блейк Уэллс (Авс) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Теж Пратап Сингх (Инд) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Теж Пратап Сингх (Инд) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Теж Пратап Сингх (Инд) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Теж Пратап Сингх (Инд) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Теж Пратап Сингх (Инд), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Блейк Уэллс (Авс) – Теж Пратап Сингх (Инд) 09.08.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Блейк Уэллс (Авс) и Теж Пратап Сингх (Инд). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Блейк Уэллс (Авс) и Теж Пратап Сингх (Инд) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Блейк Уэллс (Авс) и Теж Пратап Сингх (Инд). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Блейк Уэллс (Авс) и Теж Пратап Сингх (Инд) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Блейк Уэллс (Авс) и Теж Пратап Сингх (Инд) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Блейк Уэллс (Авс) и Теж Пратап Сингх (Инд), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Блейк Уэллс (Авс) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Блейк Уэллс (Авс) в данный момент сильнее, нежели Теж Пратап Сингх (Инд), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Блейк Уэллс (Авс)

Так как Блейк Уэллс (Авс) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Блейк Уэллс (Авс) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Блейк Уэллс (Авс) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Блейк Уэллс (Авс) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Теж Пратап Сингх (Инд)

На данный момент Теж Пратап Сингх (Инд) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Теж Пратап Сингх (Инд) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Теж Пратап Сингх (Инд) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Теж Пратап Сингх (Инд) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Теж Пратап Сингх (Инд) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Блейк Уэллс (Авс) — Теж Пратап Сингх (Инд). Прогноз и ставки на матч. Бои 09 августа

Несмотря на то, что Блейк Уэллс (Авс) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Теж Пратап Сингх (Инд) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Блейк Уэллс (Авс) сейчас находится на пике формы, так что Теж Пратап Сингх (Инд) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Блейк Уэллс (Авс).