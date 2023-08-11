Прогноз на бой Магомедрасул Гасанов (Рос) — Саламу Абдурахманов (Рос) 11.08.2023

«Магомедрасул Гасанов (Рос)» – «Саламу Абдурахманов (Рос)». 11.08.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 11.08.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Магомедрасул Гасанов (Рос) — Саламу Абдурахманов (Рос). На ринге его участники появятся в 23:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Магомедрасул Гасанов (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Магомедрасул Гасанов (Рос) — Саламу Абдурахманов (Рос) пройдет 11.08.2023, и можно не сомневаться, что в 23:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Магомедрасул Гасанов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Саламу Абдурахманов (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Магомедрасул Гасанов (Рос) — Саламу Абдурахманов (Рос):

победа Магомедрасул Гасанов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Саламу Абдурахманов (Рос) – 0

Прогноз на матч Магомедрасул Гасанов (Рос) – Саламу Абдурахманов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11.08.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Магомедрасул Гасанов (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Саламу Абдурахманов (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Магомедрасул Гасанов (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Магомедрасул Гасанов (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Магомедрасул Гасанов (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Магомедрасул Гасанов (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Магомедрасул Гасанов (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Саламу Абдурахманов (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Саламу Абдурахманов (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Саламу Абдурахманов (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Саламу Абдурахманов (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Саламу Абдурахманов (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Магомедрасул Гасанов (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Магомедрасул Гасанов (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Магомедрасул Гасанов (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Магомедрасул Гасанов (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Магомедрасул Гасанов (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Магомедрасул Гасанов (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Саламу Абдурахманов (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Саламу Абдурахманов (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Саламу Абдурахманов (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Саламу Абдурахманов (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Саламу Абдурахманов (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Саламу Абдурахманов (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Саламу Абдурахманов (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Магомедрасул Гасанов (Рос) – Саламу Абдурахманов (Рос) 11.08.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Магомедрасул Гасанов (Рос) и Саламу Абдурахманов (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Магомедрасул Гасанов (Рос) и Саламу Абдурахманов (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Магомедрасул Гасанов (Рос) и Саламу Абдурахманов (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Магомедрасул Гасанов (Рос) и Саламу Абдурахманов (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Магомедрасул Гасанов (Рос) и Саламу Абдурахманов (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Магомедрасул Гасанов (Рос) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Магомедрасул Гасанов (Рос) в данный момент сильнее, нежели Саламу Абдурахманов (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Магомедрасул Гасанов (Рос)

Магомедрасул Гасанов (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Магомедрасул Гасанов (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Магомедрасул Гасанов (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Магомедрасул Гасанов (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Магомедрасул Гасанов (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Саламу Абдурахманов (Рос)

На данный момент Саламу Абдурахманов (Рос) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Саламу Абдурахманов (Рос) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Саламу Абдурахманов (Рос) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Саламу Абдурахманов (Рос) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Саламу Абдурахманов (Рос) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Магомедрасул Гасанов (Рос) — Саламу Абдурахманов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11.08.2023

В настоящее время Магомедрасул Гасанов (Рос) и Саламу Абдурахманов (Рос) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Магомедрасул Гасанов (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Магомедрасул Гасанов (Рос) и Саламу Абдурахманов (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Магомедрасул Гасанов (Рос) выиграет с помощью нокаута.