Прогноз на бой Антонио Мирелес (США) — Даджуан Кэллоуэй (США) 13-го августа

«Антонио Мирелес (США)» – «Даджуан Кэллоуэй (США)». 13.08.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 13.08.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Антонио Мирелес (США) — Даджуан Кэллоуэй (США). На ринге его участники появятся в 01:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Антонио Мирелес (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 13.08.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Антонио Мирелес (США) — Даджуан Кэллоуэй (США). Это будет продолжаться вплоть до 01:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Антонио Мирелес (США) — Даджуан Кэллоуэй (США):

победа Антонио Мирелес (США) – 0, ничья – 0, победа Даджуан Кэллоуэй (США) – 0

Прогноз на матч Антонио Мирелес (США) – Даджуан Кэллоуэй (США) Бои, титульный бой, 13.08.2023 :

Букмекерские конторы на бой Антонио Мирелес (США) — Даджуан Кэллоуэй (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Антонио Мирелес (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Антонио Мирелес (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Антонио Мирелес (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Антонио Мирелес (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Антонио Мирелес (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Даджуан Кэллоуэй (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Даджуан Кэллоуэй (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Даджуан Кэллоуэй (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Даджуан Кэллоуэй (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Даджуан Кэллоуэй (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Антонио Мирелес (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Антонио Мирелес (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Антонио Мирелес (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Антонио Мирелес (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Антонио Мирелес (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Антонио Мирелес (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Даджуан Кэллоуэй (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Даджуан Кэллоуэй (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Даджуан Кэллоуэй (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Даджуан Кэллоуэй (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Даджуан Кэллоуэй (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Антонио Мирелес (США) – Даджуан Кэллоуэй (США) 13.08.23

Появление на ринге таких бойцов, как Антонио Мирелес (США) и Даджуан Кэллоуэй (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Антонио Мирелес (США) и Даджуан Кэллоуэй (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Антонио Мирелес (США) и Даджуан Кэллоуэй (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Антонио Мирелес (США) и Даджуан Кэллоуэй (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Антонио Мирелес (США) и Даджуан Кэллоуэй (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Антонио Мирелес (США) — Даджуан Кэллоуэй (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Антонио Мирелес (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Антонио Мирелес (США) — Даджуан Кэллоуэй (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Даджуан Кэллоуэй (США).

Антонио Мирелес (США)

Свою самую выдающуюся победу Антонио Мирелес (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Антонио Мирелес (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Антонио Мирелес (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Антонио Мирелес (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Антонио Мирелес (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Даджуан Кэллоуэй (США)

Последний раз Даджуан Кэллоуэй (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Даджуан Кэллоуэй (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Даджуан Кэллоуэй (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Даджуан Кэллоуэй (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Даджуан Кэллоуэй (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Даджуан Кэллоуэй (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Антонио Мирелес (США) — Даджуан Кэллоуэй (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 13.08.2023

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Антонио Мирелес (США) — Даджуан Кэллоуэй (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Антонио Мирелес (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Антонио Мирелес (США) сейчас находится на пике формы, так что Даджуан Кэллоуэй (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Антонио Мирелес (США).