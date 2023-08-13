Прогноз на бой Эмануэл Наваррете (Мек) — Оскар Вальдес (Мек) 13-го августа

«Эмануэл Наваррете (Мек)» – «Оскар Вальдес (Мек)». 13.08.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Эмануэл Наваррете (Мек) проведет 13.08.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Оскар Вальдес (Мек). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 05:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 05:00 по московскому времени Эмануэл Наваррете (Мек) и Оскар Вальдес (Мек) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 13.08.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Эмануэл Наваррете (Мек) и Оскар Вальдес (Мек) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Эмануэл Наваррете (Мек).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эмануэл Наваррете (Мек) — Оскар Вальдес (Мек):

победа Эмануэл Наваррете (Мек) – 2.301, ничья – 18.5, победа Оскар Вальдес (Мек) – 1.719

Прогноз на матч Эмануэл Наваррете (Мек) – Оскар Вальдес (Мек) Бои, титульный бой, 13.08.2023 :

По коэффициенту 2.301 ставить на то, что выиграет Эмануэл Наваррете (Мек) не очень выгодно, а вот Оскар Вальдес (Мек) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.719.

История личных встреч

Эмануэл Наваррете (Мек) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Эмануэл Наваррете (Мек) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Эмануэл Наваррете (Мек) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Эмануэл Наваррете (Мек) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Эмануэл Наваррете (Мек) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Эмануэл Наваррете (Мек) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Эмануэл Наваррете (Мек) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Оскар Вальдес (Мек) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Оскар Вальдес (Мек) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Оскар Вальдес (Мек) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Оскар Вальдес (Мек) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Оскар Вальдес (Мек) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Эмануэл Наваррете (Мек) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Эмануэл Наваррете (Мек) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Эмануэл Наваррете (Мек) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Эмануэл Наваррете (Мек) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Эмануэл Наваррете (Мек) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Оскар Вальдес (Мек) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Оскар Вальдес (Мек) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Оскар Вальдес (Мек) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Оскар Вальдес (Мек) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Оскар Вальдес (Мек) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Оскар Вальдес (Мек) должен задуматься о своей обороне.

Эмануэл Наваррете (Мек) – Оскар Вальдес (Мек) 13.08.23

Появление на ринге таких бойцов, как Эмануэл Наваррете (Мек) и Оскар Вальдес (Мек) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Эмануэл Наваррете (Мек) и Оскар Вальдес (Мек). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Эмануэл Наваррете (Мек) и Оскар Вальдес (Мек) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Эмануэл Наваррете (Мек) легко справится с таким соперником, как Оскар Вальдес (Мек). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Эмануэл Наваррете (Мек) — Оскар Вальдес (Мек) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Оскар Вальдес (Мек), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Эмануэл Наваррете (Мек)

Несмотря на то, что Эмануэл Наваррете (Мек) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Эмануэл Наваррете (Мек) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Эмануэл Наваррете (Мек) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Эмануэл Наваррете (Мек) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Оскар Вальдес (Мек)

В данный момент Оскар Вальдес (Мек) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Оскар Вальдес (Мек) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Оскар Вальдес (Мек) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Оскар Вальдес (Мек) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Эмануэл Наваррете (Мек) — Оскар Вальдес (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 13.08.2023

Несмотря на то, что Эмануэл Наваррете (Мек) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Оскар Вальдес (Мек) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Эмануэл Наваррете (Мек) и Оскар Вальдес (Мек), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Эмануэл Наваррете (Мек) выиграет бой.