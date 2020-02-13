Мора/Эйсерик — Мартин Тиффон/Марч. Прогноз, ставки на матч(13.02.20)

Прогноз Мора/Эйсерик — Мартин Тиффон/Марч (13-го февраля), ставки и коэффициенты

Мора/Эйсерик — Мартин Тиффон/Марч (13-го февраля), ставки и коэффициенты

13-го февраля в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мора/Эйсерик , а противостоять в этом поединке будет Мартин Тиффон/Марч.



Так как теннисный поединок Мора/Эйсерик — Мартин Тиффон/Марч пройдет уже 13-го февраля, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 17:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Мора/Эйсерик на тот момент намного сильнее, нежели Мартин Тиффон/Марч.



Мора/Эйсерик — Мартин Тиффон/Марч. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 13-го февраля откроет его противостояние Мора/Эйсерик — Мартин Тиффон/Марч. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:30 по МСК, то есть до начала игры. Мора/Эйсерик и Мартин Тиффон/Марч отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Мартин Тиффон/Марч может гордиться семью победами, а вот Мора/Эйсерик имеет только пять выигранных встреч.

Мора/Эйсерик

В этом сезоне Мора/Эйсерик имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Мора/Эйсерик может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Мора/Эйсерик еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Мартин Тиффон/Марч

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Мартин Тиффон/Марч теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Мартин Тиффон/Марч имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Мартин Тиффон/Марч испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Мартин Тиффон/Марч выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Мартин Тиффон/Марч занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Мора/Эйсерик — Мартин Тиффон/Марч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Мора/Эйсерик и Мартин Тиффон/Марч впервые будут встречаться между собой. Если Мора/Эйсерик уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Мартин Тиффон/Марч пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Мора/Эйсерик демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Мора/Эйсерик – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Мора/Эйсерик — Мартин Тиффон/Марч. Прогноз, ставки на матч(13.02.20)

Мора/Эйсерик

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мора/Эйсерик, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мора/Эйсерик уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мора/Эйсерик старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мора/Эйсерик, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мора/Эйсерик не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мора/Эйсерик все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мора/Эйсерик точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Мартин Тиффон/Марч

На этом турнире Мартин Тиффон/Марч играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Мартин Тиффон/Марч какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Мартин Тиффон/Марч уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Мартин Тиффон/Марч много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Мартин Тиффон/Марч сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Мартин Тиффон/Марч не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Мора/Эйсерик — Мартин Тиффон/Марч Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мора/Эйсерик и Мартин Тиффон/Марч аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Мора/Эйсерик и Мартин Тиффон/Марч обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Мора/Эйсерик и Мартин Тиффон/Марч постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Мора/Эйсерик — Мартин Тиффон/Марч: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мора/Эйсерик имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мора/Эйсерик и Мартин Тиффон/Марч отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мартин Тиффон/Марч в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мора/Эйсерик превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мартин Тиффон/Марч сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мора/Эйсерик гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мора/Эйсерик — Мартин Тиффон/Марч. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Мора/Эйсерик и Мартин Тиффон/Марч. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Мора/Эйсерик и для Мартин Тиффон/Марч, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-241555-prognoz-na-match-arelyano-ledi-chifs-zhen-dzhenerals-eak-zhen-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-13-02-20/