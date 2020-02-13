Прогноз Техас Сан-Антонио Роадраннерс — Маршалл Тандеринг Херд (14-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

Техас Сан-Антонио Роадраннерс — Маршалл Тандеринг Херд. Прогноз, ставки на матч (14.02.20)

14.02.2020 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс примет соперника по национальному первенству Маршалл Тандеринг Херд.



Болельщики баскетбольного клуба Техас Сан-Антонио Роадраннерс очень любят матчи против БК Маршалл Тандеринг Херд, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 14.02.2020 хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 05:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Техас Сан-Антонио Роадраннерс одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Техас Сан-Антонио Роадраннерс — Маршалл Тандеринг Херд:

На 14.02.2020 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Техас Сан-Антонио Роадраннерс — Маршалл Тандеринг Херд. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 05:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс, одержав семь побед.

Техас Сан-Антонио Роадраннерс

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Техас Сан-Антонио Роадраннерс придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Маршалл Тандеринг Херд

Президент баскетбольного клуба Маршалл Тандеринг Херд ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Маршалл Тандеринг Херд сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 14.02.2020. На этот раз соперником хозяев будет Маршалл Тандеринг Херд, так что в 05:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч Техас Сан-Антонио Роадраннерс — Маршалл Тандеринг Херд 14.02.2020

Техас Сан-Антонио Роадраннерс

В этом сезоне баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Маршалл Тандеринг Херд

В прошлом месяце баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Техас Сан-Антонио Роадраннерс — Маршалл Тандеринг Херд Прогнозы от БК «БалтБет»

На 14.02.2020 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Техас Сан-Антонио Роадраннерс — Маршалл Тандеринг Херд, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 05:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Техас Сан-Антонио Роадраннерс — Маршалл Тандеринг Херд: в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Техас Сан-Антонио Роадраннерс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Техас Сан-Антонио Роадраннерс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Техас Сан-Антонио Роадраннерс — Маршалл Тандеринг Херд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Техас Сан-Антонио Роадраннерс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Техас Сан-Антонио Роадраннерс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Маршалл Тандеринг Херд хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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