Прогноз на бой Эбигейл Монтес (Мек) — Мишель Монтегю (Н.Зел) 24.08.2023

«Эбигейл Монтес (Мек)» – «Мишель Монтегю (Н.Зел)». 24.08.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Эбигейл Монтес (Мек) — Мишель Монтегю (Н.Зел) на 24-го августа, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Эбигейл Монтес (Мек) и Мишель Монтегю (Н.Зел) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:03.

Стало известно, что именно 24-го августа пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Эбигейл Монтес (Мек) — Мишель Монтегю (Н.Зел). По Москве начало данного поединка будет в 01:03, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эбигейл Монтес (Мек) — Мишель Монтегю (Н.Зел):

победа Эбигейл Монтес (Мек) – 0, ничья – 0, победа Мишель Монтегю (Н.Зел) – 0

Прогноз на матч Эбигейл Монтес (Мек) – Мишель Монтегю (Н.Зел) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24-го августа :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Эбигейл Монтес (Мек) не очень выгодно, а вот Мишель Монтегю (Н.Зел) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Эбигейл Монтес (Мек) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Эбигейл Монтес (Мек) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Эбигейл Монтес (Мек) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Эбигейл Монтес (Мек) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Эбигейл Монтес (Мек) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Мишель Монтегю (Н.Зел) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Мишель Монтегю (Н.Зел) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Мишель Монтегю (Н.Зел) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Мишель Монтегю (Н.Зел) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Мишель Монтегю (Н.Зел) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Эбигейл Монтес (Мек) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Эбигейл Монтес (Мек) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Эбигейл Монтес (Мек) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Эбигейл Монтес (Мек) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Эбигейл Монтес (Мек) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Мишель Монтегю (Н.Зел) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Мишель Монтегю (Н.Зел) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Мишель Монтегю (Н.Зел) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Мишель Монтегю (Н.Зел) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Мишель Монтегю (Н.Зел) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Мишель Монтегю (Н.Зел) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Мишель Монтегю (Н.Зел) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Эбигейл Монтес (Мек) – Мишель Монтегю (Н.Зел) 24.08.23

Появление на ринге таких бойцов, как Эбигейл Монтес (Мек) и Мишель Монтегю (Н.Зел) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Эбигейл Монтес (Мек) и Мишель Монтегю (Н.Зел). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Эбигейл Монтес (Мек) и Мишель Монтегю (Н.Зел) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Эбигейл Монтес (Мек) и Мишель Монтегю (Н.Зел) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Эбигейл Монтес (Мек) и Мишель Монтегю (Н.Зел) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Эбигейл Монтес (Мек) — Мишель Монтегю (Н.Зел) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Эбигейл Монтес (Мек) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Титульный бой Эбигейл Монтес (Мек) — Мишель Монтегю (Н.Зел) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Мишель Монтегю (Н.Зел) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Эбигейл Монтес (Мек)

Хотя Эбигейл Монтес (Мек) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Эбигейл Монтес (Мек) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Эбигейл Монтес (Мек) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Эбигейл Монтес (Мек) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Эбигейл Монтес (Мек) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Мишель Монтегю (Н.Зел)

Прошлый бой Мишель Монтегю (Н.Зел) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Мишель Монтегю (Н.Зел) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Мишель Монтегю (Н.Зел) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Мишель Монтегю (Н.Зел) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Эбигейл Монтес (Мек) — Мишель Монтегю (Н.Зел). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24-го августа

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Эбигейл Монтес (Мек) — Мишель Монтегю (Н.Зел) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Эбигейл Монтес (Мек) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Эбигейл Монтес (Мек) — Мишель Монтегю (Н.Зел) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Эбигейл Монтес (Мек) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.