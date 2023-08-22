Леон/Ромеро — Кандиотто/Перес Аларкон. Прогноз, ставки на матч(23.08.23)

Прогноз Леон/Ромеро — Кандиотто/Перес Аларкон (23 августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Леон/Ромеро — Кандиотто/Перес Аларкон 23-го августа 2023 года

23-го августа 2023 года в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Леон/Ромеро , а противостоять в этом поединке будет Кандиотто/Перес Аларкон.



Буквально несколько дней назад Леон/Ромеро и Кандиотто/Перес Аларкон играли свои матчи, а теперь уже 23-го августа 2023 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 20:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Леон/Ромеро имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Леон/Ромеро — Кандиотто/Перес Аларкон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 23-го августа 2023 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Леон/Ромеро — Кандиотто/Перес Аларкон. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 20:00 по Москве, пока не начался поединок. Леон/Ромеро и Кандиотто/Перес Аларкон еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Леон/Ромеро

Леон/Ромеро отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Леон/Ромеро проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Леон/Ромеро проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Леон/Ромеро играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Леон/Ромеро больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Кандиотто/Перес Аларкон

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Кандиотто/Перес Аларкон теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Кандиотто/Перес Аларкон имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Кандиотто/Перес Аларкон испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Кандиотто/Перес Аларкон выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Кандиотто/Перес Аларкон занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Леон/Ромеро — Кандиотто/Перес Аларкон

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Леон/Ромеро и Кандиотто/Перес Аларкон. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Леон/Ромеро и Кандиотто/Перес Аларкон в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Леон/Ромеро и Кандиотто/Перес Аларкон имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Леон/Ромеро — Кандиотто/Перес Аларкон. Прогноз, ставки на матч(23.08.23)

Леон/Ромеро

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Леон/Ромеро выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Леон/Ромеро всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Леон/Ромеро уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Леон/Ромеро занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Леон/Ромеро больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Леон/Ромеро имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Кандиотто/Перес Аларкон

На этом турнире Кандиотто/Перес Аларкон играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Кандиотто/Перес Аларкон какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Кандиотто/Перес Аларкон уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Кандиотто/Перес Аларкон много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Кандиотто/Перес Аларкон сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Кандиотто/Перес Аларкон не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Леон/Ромеро — Кандиотто/Перес Аларкон Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Леон/Ромеро и Кандиотто/Перес Аларкон аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Леон/Ромеро и Кандиотто/Перес Аларкон обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Леон/Ромеро и Кандиотто/Перес Аларкон постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Леон/Ромеро — Кандиотто/Перес Аларкон: ставим на двойные ошибки

Леон/Ромеро и Кандиотто/Перес Аларкон которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Леон/Ромеро имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кандиотто/Перес Аларкон хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Леон/Ромеро. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кандиотто/Перес Аларкон умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Леон/Ромеро довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кандиотто/Перес Аларкон вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Леон/Ромеро.

СЕГОДНЯ МАТЧ Леон/Ромеро — Кандиотто/Перес Аларкон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Леон/Ромеро и Кандиотто/Перес Аларкон.

