Прогноз Хуан Пабло Фикович — Блэйс Бикнелл (23-го августа 2023 года), ставки и коэффициенты

Хуан Пабло Фикович — Блэйс Бикнелл. Прогноз, ставки на матч (23.08.23)

23-го августа в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Хуан Пабло Фикович , а противостоять в этом поединке будет Блэйс Бикнелл.



Так как Хуан Пабло Фикович в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Блэйс Бикнелл, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 23-го августа. Но, доказать обратное Хуан Пабло Фикович все же сможет в 19:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Хуан Пабло Фикович — Блэйс Бикнелл. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Хуан Пабло Фикович имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 23-го августа нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Блэйс Бикнелл. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 19:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Хуан Пабло Фикович имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Хуан Пабло Фикович

По непонятным причинам Хуан Пабло Фикович в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Хуан Пабло Фикович теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Хуан Пабло Фикович занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Хуан Пабло Фикович играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Хуан Пабло Фикович имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Блэйс Бикнелл

На этом турнире Блэйс Бикнелл выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Блэйс Бикнелл снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Блэйс Бикнелл чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Блэйс Бикнелл уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Блэйс Бикнелл зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Хуан Пабло Фикович — Блэйс Бикнелл. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Хуан Пабло Фикович — Блэйс Бикнелл. Прогноз, ставки на матч(23.08.23)

Хуан Пабло Фикович

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Хуан Пабло Фикович, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Хуан Пабло Фикович уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Хуан Пабло Фикович старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Хуан Пабло Фикович, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Хуан Пабло Фикович не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Хуан Пабло Фикович все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Хуан Пабло Фикович точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Блэйс Бикнелл

На этом турнире Блэйс Бикнелл играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Блэйс Бикнелл надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Блэйс Бикнелл находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Блэйс Бикнелл считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Хуан Пабло Фикович — Блэйс Бикнелл Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Хуан Пабло Фикович и Блэйс Бикнелл. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Хуан Пабло Фикович и Блэйс Бикнелл встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Хуан Пабло Фикович и Блэйс Бикнелл довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Хуан Пабло Фикович и Блэйс Бикнелл подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Хуан Пабло Фикович — Блэйс Бикнелл: андердог способен удивить фаворита

Хуан Пабло Фикович и Блэйс Бикнелл которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Хуан Пабло Фикович имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Блэйс Бикнелл хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Хуан Пабло Фикович. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Блэйс Бикнелл умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Хуан Пабло Фикович довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Блэйс Бикнелл вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Хуан Пабло Фикович.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Пабло Фикович — Блэйс Бикнелл. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Хуан Пабло Фикович и Блэйс Бикнелл.

