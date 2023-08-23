Мананчэйа Савангкаев — Мисаки Мацуда. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.08.23)

Прогноз Мананчэйа Савангкаев — Мисаки Мацуда (24 августа), ставки и коэффициенты

Мананчэйа Савангкаев — Мисаки Мацуда (24-го августа 2023 года), ставки и коэффициенты

24-го августа 2023 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мананчэйа Савангкаев , а противостоять в этом поединке будет Мисаки Мацуда.



24-го августа 2023 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Мананчэйа Савангкаев — Мисаки Мацуда. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 05:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Мананчэйа Савангкаев и Мисаки Мацуда одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мананчэйа Савангкаев — Мисаки Мацуда:

Мананчэйа Савангкаев имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 24-го августа 2023 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Мисаки Мацуда. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 05:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Мананчэйа Савангкаев имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Мананчэйа Савангкаев

В этом сезоне Мананчэйа Савангкаев показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Мананчэйа Савангкаев сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Мананчэйа Савангкаев еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Мананчэйа Савангкаев обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Мананчэйа Савангкаев играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Мананчэйа Савангкаев любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Мисаки Мацуда

Во взрослом туре Мисаки Мацуда проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Мисаки Мацуда пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Мисаки Мацуда предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Мисаки Мацуда еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Мананчэйа Савангкаев и Мисаки Мацуда. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Мананчэйа Савангкаев и Мисаки Мацуда продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Мананчэйа Савангкаев — Мисаки Мацуда. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.08.23)

Мананчэйа Савангкаев

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мананчэйа Савангкаев, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мананчэйа Савангкаев уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мананчэйа Савангкаев старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мананчэйа Савангкаев, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мананчэйа Савангкаев не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мананчэйа Савангкаев все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мананчэйа Савангкаев точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Мисаки Мацуда

Мисаки Мацуда лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Мисаки Мацуда играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Мисаки Мацуда начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Мисаки Мацуда выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Мисаки Мацуда сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Мананчэйа Савангкаев — Мисаки Мацуда Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Мананчэйа Савангкаев и Мисаки Мацуда, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Мананчэйа Савангкаев и Мисаки Мацуда играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Мананчэйа Савангкаев, и Мисаки Мацуда неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Мананчэйа Савангкаев — Мисаки Мацуда: погода помешает показать хороший теннис

Мананчэйа Савангкаев и Мисаки Мацуда которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мананчэйа Савангкаев имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мисаки Мацуда хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мананчэйа Савангкаев. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мисаки Мацуда умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мананчэйа Савангкаев довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мисаки Мацуда вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мананчэйа Савангкаев.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мананчэйа Савангкаев — Мисаки Мацуда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мананчэйа Савангкаев и Мисаки Мацуда букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мананчэйа Савангкаев и Мисаки Мацуда проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.