Джулалак Сае-Ёнг — Пуннин Ковапитуктед: в ожидании «эйсов»

Прогноз Джулалак Сае-Ёнг — Пуннин Ковапитуктед (24 августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Джулалак Сае-Ёнг — Пуннин Ковапитуктед 24-го августа

24-го августа в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джулалак Сае-Ёнг , а противостоять в этом поединке будет Пуннин Ковапитуктед.



Так как теннисный поединок Джулалак Сае-Ёнг — Пуннин Ковапитуктед пройдет уже 24-го августа, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 06:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Джулалак Сае-Ёнг на тот момент намного сильнее, нежели Пуннин Ковапитуктед.



Джулалак Сае-Ёнг — Пуннин Ковапитуктед. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Джулалак Сае-Ёнг — Пуннин Ковапитуктед запланирован организаторами турнира на 24-го августа, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 06:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Джулалак Сае-Ёнг и Пуннин Ковапитуктед встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Джулалак Сае-Ёнг имеет три победы при одном поражении.

Джулалак Сае-Ёнг

Болельщики ожидали, что на этом турнире Джулалак Сае-Ёнг продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Джулалак Сае-Ёнг в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Джулалак Сае-Ёнг сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Джулалак Сае-Ёнг немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Пуннин Ковапитуктед

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Пуннин Ковапитуктед в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Пуннин Ковапитуктед уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Пуннин Ковапитуктед уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Пуннин Ковапитуктед обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Джулалак Сае-Ёнг — Пуннин Ковапитуктед. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Прогноз и ставка на матч Джулалак Сае-Ёнг — Пуннин Ковапитуктед 24-го августа

Джулалак Сае-Ёнг

На этом турнире именно Джулалак Сае-Ёнг может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Джулалак Сае-Ёнг отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Джулалак Сае-Ёнг еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Джулалак Сае-Ёнг не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Пуннин Ковапитуктед

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Пуннин Ковапитуктед хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Пуннин Ковапитуктед никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Пуннин Ковапитуктед сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Пуннин Ковапитуктед всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Джулалак Сае-Ёнг — Пуннин Ковапитуктед Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Джулалак Сае-Ёнг и Пуннин Ковапитуктед начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Джулалак Сае-Ёнг и Пуннин Ковапитуктед показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Джулалак Сае-Ёнг и Пуннин Ковапитуктед провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Джулалак Сае-Ёнг и Пуннин Ковапитуктед действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Джулалак Сае-Ёнг — Пуннин Ковапитуктед: в ожидании «эйсов»

Джулалак Сае-Ёнг и Пуннин Ковапитуктед которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джулалак Сае-Ёнг имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Пуннин Ковапитуктед хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джулалак Сае-Ёнг. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Пуннин Ковапитуктед умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джулалак Сае-Ёнг довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Пуннин Ковапитуктед вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джулалак Сае-Ёнг.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джулалак Сае-Ёнг — Пуннин Ковапитуктед. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Джулалак Сае-Ёнг и Пуннин Ковапитуктед. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Джулалак Сае-Ёнг и для Пуннин Ковапитуктед, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.