Прогноз на бой ЧатАнан Апичат (Таи) — Хаодонг Джитмуангнон (Таи) 25-го августа 2023 года

«ЧатАнан Апичат (Таи)» – «Хаодонг Джитмуангнон (Таи)». 25.08.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой ЧатАнан Апичат (Таи) — Хаодонг Джитмуангнон (Таи) на 25-го августа, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее ЧатАнан Апичат (Таи) и Хаодонг Джитмуангнон (Таи) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 15:30.

Один из самых ожидаемых боев в этом году ЧатАнан Апичат (Таи) — Хаодонг Джитмуангнон (Таи) пройдет 25-го августа, и можно не сомневаться, что в 15:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях ЧатАнан Апичат (Таи) имеет две победы нокаутом, а Хаодонг Джитмуангнон (Таи) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ ЧатАнан Апичат (Таи) — Хаодонг Джитмуангнон (Таи):

победа ЧатАнан Апичат (Таи) – 0, ничья – 0, победа Хаодонг Джитмуангнон (Таи) – 0

Прогноз на матч ЧатАнан Апичат (Таи) – Хаодонг Джитмуангнон (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го августа :

Букмекерские конторы на бой ЧатАнан Апичат (Таи) — Хаодонг Джитмуангнон (Таи) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

ЧатАнан Апичат (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли ЧатАнан Апичат (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры ЧатАнан Апичат (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад ЧатАнан Апичат (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. ЧатАнан Апичат (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. ЧатАнан Апичат (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что ЧатАнан Апичат (Таи) может и не устоять на ногах.

Хаодонг Джитмуангнон (Таи) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Хаодонг Джитмуангнон (Таи) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Хаодонг Джитмуангнон (Таи) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Хаодонг Джитмуангнон (Таи) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Хаодонг Джитмуангнон (Таи) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

ЧатАнан Апичат (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них ЧатАнан Апичат (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто ЧатАнан Апичат (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар ЧатАнан Апичат (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то ЧатАнан Апичат (Таи) валится с ног. К тому же, ЧатАнан Апичат (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет ЧатАнан Апичат (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Хаодонг Джитмуангнон (Таи) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Хаодонг Джитмуангнон (Таи) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Хаодонг Джитмуангнон (Таи) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Хаодонг Джитмуангнон (Таи) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

ЧатАнан Апичат (Таи) – Хаодонг Джитмуангнон (Таи) 25.08.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. ЧатАнан Апичат (Таи) и Хаодонг Джитмуангнон (Таи) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. ЧатАнан Апичат (Таи) и Хаодонг Джитмуангнон (Таи) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как ЧатАнан Апичат (Таи) и Хаодонг Джитмуангнон (Таи) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что ЧатАнан Апичат (Таи) в данный момент сильнее, нежели Хаодонг Джитмуангнон (Таи), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

ЧатАнан Апичат (Таи)

Так как ЧатАнан Апичат (Таи) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка ЧатАнан Апичат (Таи) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, ЧатАнан Апичат (Таи) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. ЧатАнан Апичат (Таи) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Хаодонг Джитмуангнон (Таи)

Сейчас Хаодонг Джитмуангнон (Таи) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Хаодонг Джитмуангнон (Таи) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Хаодонг Джитмуангнон (Таи) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Хаодонг Джитмуангнон (Таи) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Хаодонг Джитмуангнон (Таи) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

ЧатАнан Апичат (Таи) — Хаодонг Джитмуангнон (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го августа

На титульный бой ЧатАнан Апичат (Таи) — Хаодонг Джитмуангнон (Таи) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой ЧатАнан Апичат (Таи) — Хаодонг Джитмуангнон (Таи) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что ЧатАнан Апичат (Таи) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.