Прогноз на бой Бадреддин Дайни (Мар) — Висем Хаммами (Ита) 25-го августа

«Бадреддин Дайни (Мар)» – «Висем Хаммами (Ита)». 25.08.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Бадреддин Дайни (Мар) проведет 25-го августа 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Висем Хаммами (Ита). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 25-го августа 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Бадреддин Дайни (Мар) — Висем Хаммами (Ита). По Москве начало данного поединка будет в 19:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бадреддин Дайни (Мар) — Висем Хаммами (Ита):

победа Бадреддин Дайни (Мар) – 4.285, ничья – 65, победа Висем Хаммами (Ита) – 1.21

Прогноз на матч Бадреддин Дайни (Мар) – Висем Хаммами (Ита) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го августа 2023 года :

Так как Бадреддин Дайни (Мар) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 4.285. В то же время Висем Хаммами (Ита) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.21.

История личных встреч

В свои 32 года Бадреддин Дайни (Мар) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Бадреддин Дайни (Мар) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Бадреддин Дайни (Мар) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Бадреддин Дайни (Мар) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Бадреддин Дайни (Мар) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Висем Хаммами (Ита) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Висем Хаммами (Ита) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Висем Хаммами (Ита), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Висем Хаммами (Ита) должен быть в хорошей физической форме. Висем Хаммами (Ита) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Бадреддин Дайни (Мар) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Бадреддин Дайни (Мар) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Бадреддин Дайни (Мар) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Бадреддин Дайни (Мар) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Бадреддин Дайни (Мар) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Висем Хаммами (Ита) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Висем Хаммами (Ита) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Висем Хаммами (Ита) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Висем Хаммами (Ита) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Висем Хаммами (Ита) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Висем Хаммами (Ита) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Висем Хаммами (Ита) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Бадреддин Дайни (Мар) – Висем Хаммами (Ита) 25.08.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Бадреддин Дайни (Мар) и Висем Хаммами (Ита), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Бадреддин Дайни (Мар) и Висем Хаммами (Ита). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Бадреддин Дайни (Мар) и Висем Хаммами (Ита) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Бадреддин Дайни (Мар) и Висем Хаммами (Ита) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Бадреддин Дайни (Мар) — Висем Хаммами (Ита) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Бадреддин Дайни (Мар) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Бадреддин Дайни (Мар) — Висем Хаммами (Ита) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Висем Хаммами (Ита).

Бадреддин Дайни (Мар)

На самом деле Бадреддин Дайни (Мар) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Бадреддин Дайни (Мар) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Бадреддин Дайни (Мар) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Бадреддин Дайни (Мар) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Бадреддин Дайни (Мар) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Висем Хаммами (Ита)

Уже несколько лет Висем Хаммами (Ита) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Висем Хаммами (Ита) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Висем Хаммами (Ита) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Бадреддин Дайни (Мар) — Висем Хаммами (Ита). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го августа 2023 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Бадреддин Дайни (Мар) — Висем Хаммами (Ита) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Бадреддин Дайни (Мар) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Бадреддин Дайни (Мар) — Висем Хаммами (Ита) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Бадреддин Дайни (Мар) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.