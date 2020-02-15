УРФУ Екатеринбург — Грифоны-КФУ Симферополь: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз УРФУ Екатеринбург — Грифоны-КФУ Симферополь (15.02.2020), ставки и коэффициенты

УРФУ Екатеринбург — Грифоны-КФУ Симферополь (15-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

15-го февраля 2020 года в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Студенческая лига ВТБ, в котором на своей площадке местный клуб УРФУ Екатеринбург примет соперника по национальному первенству Грифоны-КФУ Симферополь.



15-го февраля 2020 года снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет УРФУ Екатеринбург – Грифоны-КФУ Симферополь, который начнется в 16:30 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба УРФУ Екатеринбург были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



УРФУ Екатеринбург — Грифоны-КФУ Симферополь. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб УРФУ Екатеринбург возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Грифоны-КФУ Симферополь. Данный поединок будет сыгран 15-го февраля 2020 года, а по московскому времени его начало состоится в 16:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Грифоны-КФУ Симферополь лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

УРФУ Екатеринбург

Сейчас баскетбольный клуб УРФУ Екатеринбург снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб УРФУ Екатеринбург на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома УРФУ Екатеринбург проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Грифоны-КФУ Симферополь

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Грифоны-КФУ Симферополь потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Грифоны-КФУ Симферополь сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Грифоны-КФУ Симферополь не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

УРФУ Екатеринбург — Грифоны-КФУ Симферополь. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 15-го февраля 2020 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок УРФУ Екатеринбург — Грифоны-КФУ Симферополь. А так как начало встречи в 16:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб УРФУ Екатеринбург практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



УРФУ Екатеринбург — Грифоны-КФУ Симферополь (15-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

УРФУ Екатеринбург

Сейчас баскетбольный клуб УРФУ Екатеринбург демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб УРФУ Екатеринбург играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу УРФУ Екатеринбург вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Грифоны-КФУ Симферополь

В прошлом матче баскетбольный клуб Грифоны-КФУ Симферополь потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Грифоны-КФУ Симферополь и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Грифоны-КФУ Симферополь находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч УРФУ Екатеринбург — Грифоны-КФУ Симферополь Прогнозы от БК «БалтБет»

На 15-го февраля 2020 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние УРФУ Екатеринбург — Грифоны-КФУ Симферополь, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 16:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

УРФУ Екатеринбург — Грифоны-КФУ Симферополь: в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб УРФУ Екатеринбург провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба УРФУ Екатеринбург показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба УРФУ Екатеринбург и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Грифоны-КФУ Симферополь полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Грифоны-КФУ Симферополь может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Грифоны-КФУ Симферополь выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ УРФУ Екатеринбург — Грифоны-КФУ Симферополь. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба УРФУ Екатеринбург уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб УРФУ Екатеринбург пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба УРФУ Екатеринбург составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Грифоны-КФУ Симферополь не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Грифоны-КФУ Симферополь уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Грифоны-КФУ Симферополь очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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