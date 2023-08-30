Баумгартнер/Баумгартнер — Лопес/Мартинес: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Баумгартнер/Баумгартнер — Лопес/Мартинес (30 августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Баумгартнер/Баумгартнер — Лопес/Мартинес 30-го августа

30-го августа в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Баумгартнер/Баумгартнер , а противостоять в этом поединке будет Лопес/Мартинес.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Баумгартнер/Баумгартнер — Лопес/Мартинес, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 30-го августа, а его начало по МСК будет в 16:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Баумгартнер/Баумгартнер. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Баумгартнер/Баумгартнер — Лопес/Мартинес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 30-го августа встречаются Баумгартнер/Баумгартнер и Лопес/Мартинес. Начало поединка запланировано на 16:00 по МСК. Баумгартнер/Баумгартнер является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Баумгартнер/Баумгартнер

В этом сезоне Баумгартнер/Баумгартнер показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Баумгартнер/Баумгартнер сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Баумгартнер/Баумгартнер еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Баумгартнер/Баумгартнер обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Баумгартнер/Баумгартнер играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Баумгартнер/Баумгартнер любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Лопес/Мартинес

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Лопес/Мартинес теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Лопес/Мартинес имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Лопес/Мартинес испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Лопес/Мартинес выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Лопес/Мартинес занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Баумгартнер/Баумгартнер — Лопес/Мартинес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Баумгартнер/Баумгартнер и Лопес/Мартинес уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Баумгартнер/Баумгартнер — Лопес/Мартинес 30-го августа

Баумгартнер/Баумгартнер

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Баумгартнер/Баумгартнер выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Баумгартнер/Баумгартнер всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Баумгартнер/Баумгартнер уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Баумгартнер/Баумгартнер занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Баумгартнер/Баумгартнер больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Баумгартнер/Баумгартнер имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Лопес/Мартинес

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Лопес/Мартинес хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Лопес/Мартинес никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Лопес/Мартинес сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Лопес/Мартинес всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Баумгартнер/Баумгартнер — Лопес/Мартинес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Баумгартнер/Баумгартнер и Лопес/Мартинес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Баумгартнер/Баумгартнер и Лопес/Мартинес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Баумгартнер/Баумгартнер и Лопес/Мартинес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Баумгартнер/Баумгартнер и Лопес/Мартинес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Баумгартнер/Баумгартнер — Лопес/Мартинес: будет сделан акцент на атакующий теннис

Баумгартнер/Баумгартнер и Лопес/Мартинес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Баумгартнер/Баумгартнер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лопес/Мартинес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Баумгартнер/Баумгартнер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лопес/Мартинес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Баумгартнер/Баумгартнер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лопес/Мартинес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Баумгартнер/Баумгартнер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баумгартнер/Баумгартнер — Лопес/Мартинес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Баумгартнер/Баумгартнер и Лопес/Мартинес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.