Прогноз на бой Янсуг Гогиа (Гру) — Войтех Холь (Чех) 02-го сентября

«Янсуг Гогиа (Гру)» – «Войтех Холь (Чех)». 02.09.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Янсуг Гогиа (Гру) проведет 02 сентября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Войтех Холь (Чех). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Янсуг Гогиа (Гру) — Войтех Холь (Чех) пройдет 02 сентября, и можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Янсуг Гогиа (Гру) имеет две победы нокаутом, а Войтех Холь (Чех) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Янсуг Гогиа (Гру) — Войтех Холь (Чех):

победа Янсуг Гогиа (Гру) – 0, ничья – 0, победа Войтех Холь (Чех) – 0

Прогноз на матч Янсуг Гогиа (Гру) – Войтех Холь (Чех) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 02 сентября :

Так как Янсуг Гогиа (Гру) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Войтех Холь (Чех) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Янсуг Гогиа (Гру) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Янсуг Гогиа (Гру) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Янсуг Гогиа (Гру) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Янсуг Гогиа (Гру) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Янсуг Гогиа (Гру) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Войтех Холь (Чех) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Войтех Холь (Чех) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Войтех Холь (Чех) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Войтех Холь (Чех) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Войтех Холь (Чех) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Янсуг Гогиа (Гру) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Янсуг Гогиа (Гру) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Янсуг Гогиа (Гру) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Янсуг Гогиа (Гру) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Янсуг Гогиа (Гру) валится с ног. К тому же, Янсуг Гогиа (Гру) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Янсуг Гогиа (Гру) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Войтех Холь (Чех) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Войтех Холь (Чех) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Войтех Холь (Чех) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Войтех Холь (Чех) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Войтех Холь (Чех) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Янсуг Гогиа (Гру) – Войтех Холь (Чех) 02.09.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Янсуг Гогиа (Гру) и Войтех Холь (Чех) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Янсуг Гогиа (Гру) и Войтех Холь (Чех) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Янсуг Гогиа (Гру) является очевидным фаворитом, ведь Войтех Холь (Чех) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Янсуг Гогиа (Гру) — Войтех Холь (Чех) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Войтех Холь (Чех).

Янсуг Гогиа (Гру)

Хотя Янсуг Гогиа (Гру) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Янсуг Гогиа (Гру) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Янсуг Гогиа (Гру) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Янсуг Гогиа (Гру) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Янсуг Гогиа (Гру) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Войтех Холь (Чех)

На данный момент Войтех Холь (Чех) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Войтех Холь (Чех) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Войтех Холь (Чех) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Войтех Холь (Чех) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Войтех Холь (Чех) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Янсуг Гогиа (Гру) — Войтех Холь (Чех). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 02 сентября

В этом поединке Янсуг Гогиа (Гру) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Войтех Холь (Чех), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Янсуг Гогиа (Гру) и Войтех Холь (Чех), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Янсуг Гогиа (Гру) выиграет с помощью нокаута.