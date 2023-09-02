Карлос Алкарас Гарфия — Дэниэл Эванс: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Карлос Алкарас Гарфия — Дэниэл Эванс (02.09.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Карлос Алкарас Гарфия — Дэниэл Эванс 02 сентября

02 сентября в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый чемпионат США, в котором на корт выйдут Карлос Алкарас Гарфия , а противостоять в этом поединке будет Дэниэл Эванс.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Карлос Алкарас Гарфия — Дэниэл Эванс, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 02 сентября, а его начало по МСК будет в 18:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Карлос Алкарас Гарфия. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Карлос Алкарас Гарфия — Дэниэл Эванс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 02 сентября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Карлос Алкарас Гарфия — Дэниэл Эванс вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Карлос Алкарас Гарфия и Дэниэл Эванс не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 18:00 по МСК.

Карлос Алкарас Гарфия

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Карлос Алкарас Гарфия находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Карлос Алкарас Гарфия является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Карлос Алкарас Гарфия умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Карлос Алкарас Гарфия обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Карлос Алкарас Гарфия может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Дэниэл Эванс

Нынешняя форма, которую демонстрирует Дэниэл Эванс еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Дэниэл Эванс постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Дэниэл Эванс пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Дэниэл Эванс не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Дэниэл Эванс не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Карлос Алкарас Гарфия — Дэниэл Эванс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Карлос Алкарас Гарфия и Дэниэл Эванс будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Карлос Алкарас Гарфия — Дэниэл Эванс (02 сентября), ставки и коэффициенты

Карлос Алкарас Гарфия

Карлос Алкарас Гарфия не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Карлос Алкарас Гарфия любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Карлос Алкарас Гарфия умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Карлос Алкарас Гарфия не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Карлос Алкарас Гарфия умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Дэниэл Эванс

Выступать в зале Дэниэл Эванс не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Дэниэл Эванс старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Дэниэл Эванс принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Дэниэл Эванс демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Дэниэл Эванс даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Дэниэл Эванс хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Карлос Алкарас Гарфия — Дэниэл Эванс Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Карлос Алкарас Гарфия и Дэниэл Эванс начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Карлос Алкарас Гарфия и Дэниэл Эванс показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Карлос Алкарас Гарфия и Дэниэл Эванс провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Карлос Алкарас Гарфия и Дэниэл Эванс действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Карлос Алкарас Гарфия — Дэниэл Эванс: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Карлос Алкарас Гарфия имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Карлос Алкарас Гарфия и Дэниэл Эванс отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Дэниэл Эванс в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Карлос Алкарас Гарфия превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Дэниэл Эванс сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Карлос Алкарас Гарфия гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Карлос Алкарас Гарфия — Дэниэл Эванс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Карлос Алкарас Гарфия и Дэниэл Эванс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Карлос Алкарас Гарфия и Дэниэл Эванс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.