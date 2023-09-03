Раднички-1923 (19) — ИМТ Нови Белграде (19): хозяева разберутся с новичком

Ставки на матч Раднички-1923 (19) – ИМТ Нови Белграде (19), прогноз на футбол от 03.09.23

«Раднички-1923 (19)» – «ИМТ Нови Белграде (19)». 03.09.23. Прогноз и ставки на матч

03-го сентября пройдет следующий тур национального первенства, в рамках которого встречаются футбольные клубы Раднички-1923 (19) и ИМТ Нови Белграде (19). Это принципиальное противостояние, ведь в этом сезоне обе команды претендуют на квалификацию в еврокубки. Свисток главного арбитра встречи о начале игры прозвучит в 14:00 по МСК. Фаворитом противостояния считается футбольный клуб Раднички-1923 (19), который обыгрывал соперника в этом сезоне со счетом 2-0.



В матче команды Раднички-1923 (19) и команды ИМТ Нови Белграде (19), которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Раднички-1923 (19) демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Раднички-1923 (19). Команда ИМТ Нови Белграде (19) значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда ИМТ Нови Белграде (19) будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда ИМТ Нови Белграде (19) не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Раднички-1923 (19) — ИМТ Нови Белграде (19):

В случае выигрыша футбольного клуба Раднички-1923 (19) сыграет коэффициент 2.47, при победе ФК ИМТ Нови Белграде (19) букмекеры выплатят выигрыш по ставкам на 2.46, а вероятность ничьи составляет 3.64.

Прогноз на матч Раднички-1923 (19) – ИМТ Нови Белграде (19) (Чемпионат Сербии до 19 лет, матч национального перевентсва, воскресенье, 03-го сентября):Футбольный клуб Раднички-1923 (19) получил от букмекеров на свою победу котировку 2.47, а по коэффициенту 2.46 можно сделать ставку на выигрыш ФК ИМТ Нови Белграде (19). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Раднички-1923 (19) и команды ИМТ Нови Белграде (19) нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Раднички-1923 (19) и команда ИМТ Нови Белграде (19) – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Раднички-1923 (19) – ИМТ Нови Белграде (19) 03.09.23

Футбольный поединок Раднички-1923 (19) — ИМТ Нови Белграде (19) был перенесен на 03-го сентября, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 14:00 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Раднички-1923 (19) и ИМТ Нови Белграде (19) играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В чемпионате страны команда Раднички-1923 (19) и команда ИМТ Нови Белграде (19) всегда ведут борьбу только за высокие места в турнирной таблице. В текущем сезоне ситуация не изменилась. Оба клуба демонстрируют достойный футбол, обыгрывая своих соперников. Однако, по мнению экспертов нашего ресурса, в ближайшем матче клубам будет очень непросто добиться победы, так как команда Раднички-1923 (19) и команда ИМТ Нови Белграде (19) – примерно равные соперники. Исходя из этого, мы думаем, что менеджерам и футболистам обеих команд придется постараться, чтобы предложить своим соперникам что-то необычное, благодаря чему можно будет праздновать успех в этом матче. По словам менеджеров обеих команд, команда Раднички-1923 (19) и команда ИМТ Нови Белграде (19) подходят к очному противостоянию в оптимальных составах. Это означает, что на поле с первых минут игры будут присутствовать сильнейшие футболисты, от действий которых во многом зависит успех команд. Яркие индивидуальные противостояния известных футболистов – отличное украшение любого матча, а учитывая, что каждое касание мяча такими футболистами – несет потенциальную угрозу для ворот их соперников, мы думаем, что игра должна получиться зрелищной. Очные противостояния между командой Раднички-1923 (19) и командой ИМТ Нови Белграде (19) всегда проходят в напряженной борьбе, так как не один из соперников не уступает друг другу в физической подготовке и мастерстве. В таких матчах важность своего поля уходит на второй план, так как в составе обеих команд достаточно мастеров высокого класса, которые могут демонстрировать отличный футбол на любом поле. Поэтому матч будет очень и очень интересным.



Прогноз Раднички-1923 (19) – ИМТ Нови Белграде (19) (03-го сентября), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды Раднички-1923 (19). Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды ИМТ Нови Белграде (19) хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды Раднички-1923 (19) в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды ИМТ Нови Белграде (19) способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды ИМТ Нови Белграде (19), а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда ИМТ Нови Белграде (19) редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

Раднички-1923 (19)

В прошлом сезоне футбольный клуб Раднички-1923 (19) неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Раднички-1923 (19) сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Раднички-1923 (19) выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

ИМТ Нови Белграде (19)

Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб ИМТ Нови Белграде (19) пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб ИМТ Нови Белграде (19) сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК ИМТ Нови Белграде (19) пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

Интересные факты перед матчем Раднички-1923 (19) – ИМТ Нови Белграде (19)

Букмекеры видят явным фаворитом в матче команды Раднички-1923 (19) и команды ИМТ Нови Белграде (19) хозяев поля. Дело в том, что футболистам команды Раднички-1923 (19) необходимо побеждать в этом матче, чтобы сохранять шансы в борьбе за высокие места в чемпионате. Гости уже решили свои задачи в турнирной таблице, поэтому они могут просто доигрывать сезон. По словам менеджера хозяев поля, он планирует выставить сильнейший состав с первых минут матча. Из этого следует, что хозяева будут атаковать на протяжении всей игры, и вряд ли удовлетворяться несколькими забитыми мячами. Так что, наши эксперты советуют в этом матче делать ставки на победу команды Раднички-1923 (19) и на победу команды Раднички-1923 (19) по форе. Отдельно стоит упомянуть о тотале. Естественно, мы рекомендуем играть заявленный тотал забитых голов на больше. При этом более надежной выглядит ставка на то, что хозяева поля пробьют свой тотал голов. Относительно угловых, то здесь тоже стоит исходить от команды Раднички-1923 (19). Так как хозяева поля будут действовать в этом матче первым номером, то, скорее всего, команда пробьет свой индивидуальный тотал угловых. Желтых карточек и нарушений правил в матче не должно быть много. Оба клуба относятся к корректными командам, а в матчах между собой совершают мало фолов и получают мало желтых карточек, поэтому эти события мы рекомендуем играть на меньше, тем более что для гостей поражение в этом матче не будет значить ничего, вряд ли они будут упираться и совершать грубые фолы.

Победу в матче одержит Раднички-1923 (19) — 2.47, ничья по результатам противостояния — 3.64, победу в матче одержит ИМТ Нови Белграде (19) — 2.46.



Раднички-1923 (19) — ИМТ Нови Белграде (19). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Сербии до 19 лет 03-го сентября

Команда Раднички-1923 (19) и команда ИМТ Нови Белграде (19), которые примут участие в матче в ближайшем туре, выйдут на поле сильнейшими составами. Об этом стало известно со слов менеджеров команд, которые подтвердили, что у обеих команд еще остаются шансы на то, чтобы занять более высокие места в чемпионате, поэтому каждая игра – это отличный шанс улучшить свои турнирные позиции. Вообще, на старте сезона оба клуба являлись одними из претендентов на попадание в престижные клубные турниры. Однако по ряду причин эти команды забуксовали на старте чемпионата, поэтому теперь они вынуждены стараться наверстать упущенное в концовке. Букмекеры выкатили примерное равные коэффициенты на победу команды Раднички-1923 (19) и команды ИМТ Нови Белграде (19) в этом матче, наши эксперты придерживаются такого же мнения, так как мы полагаем, что обеим командам необходим еще сезон для того чтобы закончить перестройку, и начать двигаться к намеченным целям. В связи с этим, мы полагаем, что участие в клубных турнирах в будущем году не пойдет на пользу ни одной, ни другой команде. Исходя из этого, наиболее вероятным исходом противостояния мы считаем ничью, на что и предлагаем делать ставки. Общий тотал голов матча мы рассматриваем на меньше. Так как оба соперника будут выступать сильнейшими составами, то они будут максимально собранно действовать в защите, да и сам матч будет проходить, скорее всего, в неспешном темпе, что исключает большое количество забитых голов. Общий тотал угловых в матче мы тоже рекомендуем играть на меньше, так как оба клуба атакуют через центр, практически не используя фланги. А вот нарушений и предупреждений в матче ожидается много, поэтому общий тотал этих статистических параметров мы рекомендуем заигрывать на больше.

«Раднички-1923 (19)»

Целью на этот сезон у футбольного клуба Раднички-1923 (19) было сохранение прописки, но так как старт сезона получился очень хорошим, то некоторое время хозяева даже находились в зоне еврокубков. Но, выполнение поставленной задачи расслабило команду, так что за последние два месяца была одержана только одна победа, а постоянные потери очков привели к тому, что футбольный клуб Раднички-1923 (19) в чемпионате идет уже лишь одиннадцатым, а за Лигу Европы точно не сможет побороться, так как отставание составляет восемнадцать очков. Команда начала проигрывать как дома, так и на выезде, а так как в девяти турах было семь поражений, то руководство все же уволило главного тренера и ему быстро нашли замену. Новый специалист еще никогда не работал в этом чемпионате, а под его руководством было сыграно три матча, в которых было две ничьи и одно поражение. Раднички-1923 (19) неплохо играет в нападении, но с обороной тренеру еще следует поработать, так как пропускают хозяева регулярно в каждом поединке.



«ИМТ Нови Белграде (19)»

Еще по результатам прошлого сезона было понятно, что у главного тренера футбольного клуба ИМТ Нови Белграде (19) не получается настроить игру, но так как вылета получилось избежать, то и наставника оставили у руля команды. Но, старт этого сезона получился отвратительный, так что перед тренером поставили ультиматум в виде трех побед, а он его не выполнил. На смену иностранному специалисту в команду пришел местный тренер, который за свою карьеру успел поработать мало не с десятком клубов из данного чемпионата. Результат не заставил себя ждать, так что футбольному клубу ИМТ Нови Белграде (19) удалось покинуть зону вылета и подняться хотя бы на двенадцатую строчку, хотя до аутсайдеров небольшое расстояние в три очка. На выезде ИМТ Нови Белграде (19) всегда играет не так хорошо, как дома, но сейчас гости находятся в неплохой форме, так как выдавали серию из шести матчей без поражений, которая прервалась только в последнем туре. Один из основных нападающих выбыл на три месяца из строя.

Статистика и личные встречи

Наши эксперты пришли к мнению, что в противостоянии команды Раднички-1923 (19) и команды ИМТ Нови Белграде (19) букмекеры несколько неверно выставили коэффициенты на фаворита матча. Победа хозяев поля в этом матче должна быть оценена небольшим коэффициентом, а букмекеры предлагают довольно-таки высокий коэффициенты на победу команды Раднички-1923 (19). Видимо, это связано с тем, что букмекеры все еще считают, что команда ИМТ Нови Белграде (19) планирует квалифицироваться в престижные клубные турниры по итогам текущего сезона. Однако нашим экспертам удалось найти интересную информацию, из которой следует, что руководство гостей не ставило перед своими подопечными задачи попадать в число лидеров турнирной таблицы. В команде отдают себе отчет, что борьба одновременно на нескольких фронтах клубу не выгодна. Скорее всего, в оставшихся матчах команда ИМТ Нови Белграде (19) постарается избежать попадания на высокие места в турнирной таблице. Следовательно, команда Раднички-1923 (19) – явный фаворит этого противостояния. Но, это всего лишь предположения наших экспертов, которые основаны на информации, полученной из официальных источников, близких к команде. Помимо ставок на основной исход матча, мы предлагаем хорошие прогнозы на статистику, выбранные на основании анализа выступлений команд между собой, а также выступлений команд в текущем сезоне. Полный прогноз на матч команды Раднички-1923 (19) и команды ИМТ Нови Белграде (19) можно найти ниже, надеемся, что он позволит обыграть букмекера.

«Раднички-1923 (19)» — «ИМТ Нови Белграде (19)»: кто фаворит грядущей встречи?

Раднички-1923 (19) — ИМТ Нови Белграде (19). Прогноз на футбол (03.09.23)

Перед футболистами команды Раднички-1923 (19) в матче с футболистами команды ИМТ Нови Белграде (19) стоит только одна задача – победить, так как хозяевам поля эта победа позволит заработать очки, которые существенно продвинут их в турнирной таблице. Напомним, что до конца чемпионата осталось довольно-таки приличное количество туров, однако мало кому из команд хочется оставлять решение своих задач в турнирной таблице на потом, полагаясь на слепой случай. Тем более, когда ты одной ногой стоишь в зоне вылета. Менеджеры и футболисты команды Раднички-1923 (19) в сегодняшнем матче рассчитывают только на победу, так как она позволит им выбрать из зоны вылета. Гости – команда ИМТ Нови Белграде (19) не самый серьезный соперник, ослабленный травмами и отсутствием ключевых футболистов. В принципе, наши эксперты солидарны здесь с букмекерами, которые видят хозяев поля фаворитами матча, мы тоже склоняемся к тому, что команда Раднички-1923 (19) победит в этом матче. Общий тотал голов в этом противостоянии мы рассматриваем на больше, так как оборона – не самые сильные стороны в игре обеих команд, так что, голов в матче будет много. Угловые, нарушения и желтые карточки – все эти статистические параметры мы тоже рассматриваем на больше, так как эмоции в этой игре будут на первом месте, а быстрые фланговые отрывы будут способствовать нарушениям, за которые футболисты будут получать предупреждения. Обилие атак и низкий уровень исполнителей приведет к большому количеству заблокированных ударов, что будет способствовать стандартам.

Раднички-1923 (19) — ИМТ Нови Белграде (19): хозяева разберутся с новичком

Все болельщики, несомненно, долго ждали старта противостояния команды Раднички-1923 (19) и команды ИМТ Нови Белграде (19). Напомним, что этот матч совсем скоро состоится в рамках футбольного чемпионата. Несмотря на то, что интрига в чемпионате практически утрачена, подобные противостояния существенно освежают чемпионат, заставляют болельщиков вновь вспоминать имена своих кумиров, рассказывая о том или ином удачно сыгранном эпизоде. Противостояния, подобные противостоянию команды Раднички-1923 (19) и команды ИМТ Нови Белграде (19) – это классика современного футбола, так как эти команды – команды-легенды, очные встречи которых еще на протяжении многих лет будут собирать стадионы, пусть эти клубы уже и перестанут демонстрировать былой высокий уровень игры, а станут посредственными середняками чемпионата. Мы с нетерпением ждем начала этого матча, а также рекомендуем пользоваться нашими прогнозами для ставок. Вместе мы победим букмекеров, и сможет отлично заработать!

Спортивные прогнозисты уверены, что Раднички-1923 (19) не испытает проблем в матче против ФК ИМТ Нови Белграде (19), так что предлагают сделать ставку на фору хозяев поединка -2 гола.

Раднички-1923 (19) – ИМТ Нови Белграде (19): статистика и история личных встреч

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные с точки зрения зрелищности футбольные матчи для прогнозирования. В ближайшее время состоится матч между двумя футбольными клубами, которые показывают прекрасные результаты в нынешнем сезоне. Команда Раднички-1923 (19) и команда ИМТ Нови Белграде (19) являются непримиримыми соперниками уже довольно длительное время. Вместе с этим, эти футбольные коллективы показывают просто потрясающий футбол в личных встречах. Матчи между этими футбольными клубами запоминаются надолго, так как футболисты играют с полной самоотдачей, старясь продемонстрировать максимум своих возможностей. Менеджеры команды тоже готовят сюрпризы друг другу, используя необычную тактику. В общем, на футбольном поле происходит настоящее шоу, от которого болельщики пребывают в неописуемом восторге. Чего-то подобного мы ждем и в этом матче. По словам менеджеров команд, все ключевые футболисты готовы принять участие в матче с первых минут встречи. Это означает, что сегодня болельщиков ждет непредсказуемая игра, так как лидеры команд могут придумать нестандартное решение в любой игровой ситуации. Наши эксперты приготовили прогнозы на этот матч, с ними можно детально ознакомиться ниже. Мы рекомендуем делать ставки на это противостояние не только до матча, но и во время игры, так как, возможно, букмекеры сделают неплохое предложение по высокому коэффициенту.