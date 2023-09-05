Фан Йин Ксун — Айтиягули Эйксирефу. Прогноз, ставки на матч. ITF (06.09.23)

06-го сентября 2023 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Фан Йин Ксун , а противостоять в этом поединке будет Айтиягули Эйксирефу.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 06-го сентября 2023 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Фан Йин Ксун — Айтиягули Эйксирефу. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 05:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Фан Йин Ксун, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Фан Йин Ксун — Айтиягули Эйксирефу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 06-го сентября 2023 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Фан Йин Ксун — Айтиягули Эйксирефу вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Фан Йин Ксун и Айтиягули Эйксирефу не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 05:00 по МСК.

Фан Йин Ксун

В большинстве своих выигранных поединков Фан Йин Ксун берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Фан Йин Ксун с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Фан Йин Ксун сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Фан Йин Ксун также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Айтиягули Эйксирефу

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Айтиягули Эйксирефу на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Айтиягули Эйксирефу демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Айтиягули Эйксирефу имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Айтиягули Эйксирефу намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Айтиягули Эйксирефу не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Айтиягули Эйксирефу будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Айтиягули Эйксирефу и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Айтиягули Эйксирефу умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Фан Йин Ксун — Айтиягули Эйксирефу. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Фан Йин Ксун и Айтиягули Эйксирефу впервые будут встречаться между собой. Если Фан Йин Ксун уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Айтиягули Эйксирефу пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Фан Йин Ксун демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Фан Йин Ксун – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Фан Йин Ксун — Айтиягули Эйксирефу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.09.23)

Фан Йин Ксун

К данному турниру Фан Йин Ксун подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Фан Йин Ксун находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Фан Йин Ксун не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Фан Йин Ксун старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Фан Йин Ксун демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Айтиягули Эйксирефу

Айтиягули Эйксирефу лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Айтиягули Эйксирефу играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Айтиягули Эйксирефу начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Айтиягули Эйксирефу выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Айтиягули Эйксирефу сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Фан Йин Ксун — Айтиягули Эйксирефу Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Фан Йин Ксун и Айтиягули Эйксирефу начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Фан Йин Ксун и Айтиягули Эйксирефу показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Фан Йин Ксун и Айтиягули Эйксирефу провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Фан Йин Ксун и Айтиягули Эйксирефу действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Фан Йин Ксун — Айтиягули Эйксирефу: ставим на двойные ошибки

Фан Йин Ксун и Айтиягули Эйксирефу которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Фан Йин Ксун имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Айтиягули Эйксирефу хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Фан Йин Ксун. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Айтиягули Эйксирефу умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Фан Йин Ксун довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Айтиягули Эйксирефу вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Фан Йин Ксун.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фан Йин Ксун — Айтиягули Эйксирефу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Фан Йин Ксун и Айтиягули Эйксирефу.

