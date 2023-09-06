Карунаратне/Ямалапалли — Оунмуанг/Се. Прогноз, ставки на матч (07.09.23)

07 сентября в 06:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Карунаратне/Ямалапалли , а противостоять в этом поединке будет Оунмуанг/Се.



Так как Карунаратне/Ямалапалли в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Оунмуанг/Се, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 07 сентября. Но, доказать обратное Карунаратне/Ямалапалли все же сможет в 06:05 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Карунаратне/Ямалапалли — Оунмуанг/Се:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 07 сентября откроет его противостояние Карунаратне/Ямалапалли — Оунмуанг/Се. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 06:05 по МСК, то есть до начала игры. Карунаратне/Ямалапалли и Оунмуанг/Се отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Оунмуанг/Се может гордиться семью победами, а вот Карунаратне/Ямалапалли имеет только пять выигранных встреч.

Карунаратне/Ямалапалли

На данный момент Карунаратне/Ямалапалли является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Карунаратне/Ямалапалли однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Карунаратне/Ямалапалли демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Карунаратне/Ямалапалли хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Карунаратне/Ямалапалли часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Оунмуанг/Се

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Оунмуанг/Се имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Оунмуанг/Се демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Оунмуанг/Се не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Оунмуанг/Се не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

«Карунаратне/Ямалапалли» — «Оунмуанг/Се»: прогноз автора

Карунаратне/Ямалапалли и Оунмуанг/Се – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Карунаратне/Ямалапалли — Оунмуанг/Се. Прогноз, ставки на матч(07.09.23)

Карунаратне/Ямалапалли

Несмотря на внушительный возраст, Карунаратне/Ямалапалли демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Карунаратне/Ямалапалли гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Карунаратне/Ямалапалли обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Карунаратне/Ямалапалли снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Карунаратне/Ямалапалли может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Оунмуанг/Се

В этом сезоне Оунмуанг/Се не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Оунмуанг/Се сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Оунмуанг/Се допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Оунмуанг/Се допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Оунмуанг/Се демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Карунаратне/Ямалапалли — Оунмуанг/Се Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Карунаратне/Ямалапалли и Оунмуанг/Се. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Карунаратне/Ямалапалли и Оунмуанг/Се встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Карунаратне/Ямалапалли и Оунмуанг/Се довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Карунаратне/Ямалапалли и Оунмуанг/Се подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Карунаратне/Ямалапалли — Оунмуанг/Се: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Карунаратне/Ямалапалли и Оунмуанг/Се, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Карунаратне/Ямалапалли сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Оунмуанг/Се имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Карунаратне/Ямалапалли – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Карунаратне/Ямалапалли и Оунмуанг/Се на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Карунаратне/Ямалапалли — Оунмуанг/Се. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Карунаратне/Ямалапалли и Оунмуанг/Се букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Карунаратне/Ямалапалли и Оунмуанг/Се проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.