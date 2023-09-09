«Роберто Эрнандес (США)» – «Тоби Мисеч (США)». 09.09.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Роберто Эрнандес (США) проведет 09 сентября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Тоби Мисеч (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 03:00 по московскому времени Роберто Эрнандес (США) и Тоби Мисеч (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 09 сентября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Роберто Эрнандес (США) и Тоби Мисеч (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Роберто Эрнандес (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Роберто Эрнандес (США) — Тоби Мисеч (США):

победа Роберто Эрнандес (США) – 0, ничья – 0, победа Тоби Мисеч (США) – 0

Прогноз на матч Роберто Эрнандес (США) – Тоби Мисеч (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09 сентября :

Букмекерские конторы на бой Роберто Эрнандес (США) — Тоби Мисеч (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Роберто Эрнандес (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Роберто Эрнандес (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Роберто Эрнандес (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Роберто Эрнандес (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Роберто Эрнандес (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Тоби Мисеч (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Тоби Мисеч (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Тоби Мисеч (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Тоби Мисеч (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Тоби Мисеч (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Роберто Эрнандес (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Роберто Эрнандес (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Роберто Эрнандес (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Роберто Эрнандес (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Роберто Эрнандес (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Тоби Мисеч (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Тоби Мисеч (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Тоби Мисеч (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Тоби Мисеч (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Тоби Мисеч (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Тоби Мисеч (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Тоби Мисеч (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Роберто Эрнандес (США) – Тоби Мисеч (США) 09.09.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Роберто Эрнандес (США) и Тоби Мисеч (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Роберто Эрнандес (США) и Тоби Мисеч (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Роберто Эрнандес (США) и Тоби Мисеч (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Роберто Эрнандес (США) и Тоби Мисеч (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Роберто Эрнандес (США) и Тоби Мисеч (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Роберто Эрнандес (США) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Роберто Эрнандес (США) в данный момент сильнее, нежели Тоби Мисеч (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Роберто Эрнандес (США)

В своей профессиональной карьере Роберто Эрнандес (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Роберто Эрнандес (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Роберто Эрнандес (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Роберто Эрнандес (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Роберто Эрнандес (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Тоби Мисеч (США)

Прошлый бой Тоби Мисеч (США) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Тоби Мисеч (США) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Тоби Мисеч (США) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Тоби Мисеч (США) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Роберто Эрнандес (США) — Тоби Мисеч (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09 сентября

Спортивные эксперты считают, что Роберто Эрнандес (США) сейчас намного сильнее, чем Тоби Мисеч (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Роберто Эрнандес (США) сейчас находится на пике формы, так что Тоби Мисеч (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Роберто Эрнандес (США).