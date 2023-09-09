«Джон де Хесус (США)» – «Элайджа Леггет (США)». 09.09.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Джон де Хесус (США) проведет 09.09.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Элайджа Леггет (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 04:20 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 09.09.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Джон де Хесус (США) — Элайджа Леггет (США). Это будет продолжаться вплоть до 04:20 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джон де Хесус (США) — Элайджа Леггет (США):

победа Джон де Хесус (США) – 1.438, ничья – 55, победа Элайджа Леггет (США) – 2.801

Прогноз на матч Джон де Хесус (США) – Элайджа Леггет (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09.09.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Джон де Хесус (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.438. А котировка на то, что Элайджа Леггет (США) будет сильнее повысилась до 2.801.

История личных встреч

Джон де Хесус (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Джон де Хесус (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Джон де Хесус (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Джон де Хесус (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Джон де Хесус (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Джон де Хесус (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Джон де Хесус (США) может и не устоять на ногах.

Элайджа Леггет (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Элайджа Леггет (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Элайджа Леггет (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Элайджа Леггет (США) должен быть в хорошей физической форме. Элайджа Леггет (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Джон де Хесус (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джон де Хесус (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джон де Хесус (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джон де Хесус (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джон де Хесус (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джон де Хесус (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Элайджа Леггет (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Элайджа Леггет (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Элайджа Леггет (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Элайджа Леггет (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Элайджа Леггет (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джон де Хесус (США) – Элайджа Леггет (США) 09.09.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джон де Хесус (США) и Элайджа Леггет (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Джон де Хесус (США) и Элайджа Леггет (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Джон де Хесус (США) и Элайджа Леггет (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Джон де Хесус (США) и Элайджа Леггет (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джон де Хесус (США) — Элайджа Леггет (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Элайджа Леггет (США) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Джон де Хесус (США) — Элайджа Леггет (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Элайджа Леггет (США).

Джон де Хесус (США)

Свою самую выдающуюся победу Джон де Хесус (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Джон де Хесус (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Джон де Хесус (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Джон де Хесус (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Джон де Хесус (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Элайджа Леггет (США)

Последний раз Элайджа Леггет (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Элайджа Леггет (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Элайджа Леггет (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Элайджа Леггет (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Элайджа Леггет (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Элайджа Леггет (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Джон де Хесус (США) — Элайджа Леггет (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09.09.2023

Несмотря на то, что Джон де Хесус (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Элайджа Леггет (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джон де Хесус (США) — Элайджа Леггет (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Элайджа Леггет (США) выиграет нокаутом.