«Каршига Даутбек (Каз)» – «Диего Брандао (Бра)». 09.09.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 09-го сентября 2023 года состоится интересный поединок Каршига Даутбек (Каз) — Диего Брандао (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 18:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 18:30 по московскому времени Каршига Даутбек (Каз) и Диего Брандао (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 09-го сентября 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Каршига Даутбек (Каз) и Диего Брандао (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Каршига Даутбек (Каз).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Каршига Даутбек (Каз) — Диего Брандао (Бра):

победа Каршига Даутбек (Каз) – 1.07, ничья – 65, победа Диего Брандао (Бра) – 7.95

Прогноз на матч Каршига Даутбек (Каз) – Диего Брандао (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09-го сентября 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Каршига Даутбек (Каз) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.07. А котировка на то, что Диего Брандао (Бра) будет сильнее повысилась до 7.95.

История личных встреч

На данный момент Каршига Даутбек (Каз) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Каршига Даутбек (Каз) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Каршига Даутбек (Каз) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Каршига Даутбек (Каз) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Диего Брандао (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Диего Брандао (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Диего Брандао (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Диего Брандао (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Диего Брандао (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Каршига Даутбек (Каз) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Каршига Даутбек (Каз) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Каршига Даутбек (Каз) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Каршига Даутбек (Каз) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Диего Брандао (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Диего Брандао (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Диего Брандао (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Диего Брандао (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Диего Брандао (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Каршига Даутбек (Каз) – Диего Брандао (Бра) 09.09.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Каршига Даутбек (Каз) и Диего Брандао (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Каршига Даутбек (Каз) и Диего Брандао (Бра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Каршига Даутбек (Каз) и Диего Брандао (Бра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Каршига Даутбек (Каз) и Диего Брандао (Бра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Каршига Даутбек (Каз) и Диего Брандао (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Каршига Даутбек (Каз) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Каршига Даутбек (Каз) в данный момент сильнее, нежели Диего Брандао (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Каршига Даутбек (Каз)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Каршига Даутбек (Каз) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Каршига Даутбек (Каз) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Каршига Даутбек (Каз) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Каршига Даутбек (Каз) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Диего Брандао (Бра)

На данный момент Диего Брандао (Бра) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Диего Брандао (Бра) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Диего Брандао (Бра) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Диего Брандао (Бра) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Диего Брандао (Бра) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Каршига Даутбек (Каз) — Диего Брандао (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09-го сентября 2023 года

В настоящее время Каршига Даутбек (Каз) и Диего Брандао (Бра) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Каршига Даутбек (Каз) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Каршига Даутбек (Каз) — Диего Брандао (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Каршига Даутбек (Каз) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.