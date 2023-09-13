«Коди Бикен (Авс)» – «Джоэл Павлидис (Авс)». 13.09.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 13 сентября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Коди Бикен (Авс) — Джоэл Павлидис (Авс). На ринге его участники появятся в 12:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Коди Бикен (Авс) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Коди Бикен (Авс) обладает несколькими чемпионскими титулами и 13 сентября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джоэл Павлидис (Авс), так что вряд ли в 12:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Коди Бикен (Авс) — Джоэл Павлидис (Авс):

победа Коди Бикен (Авс) – 0, ничья – 0, победа Джоэл Павлидис (Авс) – 0

Прогноз на матч Коди Бикен (Авс) – Джоэл Павлидис (Авс) Бои, титульный бой, 13 сентября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Коди Бикен (Авс) станет победителем боя. Если выиграет Джоэл Павлидис (Авс), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Коди Бикен (Авс) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Коди Бикен (Авс) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Коди Бикен (Авс) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Коди Бикен (Авс) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Коди Бикен (Авс) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Коди Бикен (Авс) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Джоэл Павлидис (Авс) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Джоэл Павлидис (Авс) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Джоэл Павлидис (Авс) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Джоэл Павлидис (Авс) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Джоэл Павлидис (Авс) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Коди Бикен (Авс) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Коди Бикен (Авс) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Коди Бикен (Авс) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Коди Бикен (Авс) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Коди Бикен (Авс) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Коди Бикен (Авс) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Джоэл Павлидис (Авс) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Джоэл Павлидис (Авс) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Джоэл Павлидис (Авс) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Джоэл Павлидис (Авс) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Коди Бикен (Авс) – Джоэл Павлидис (Авс) 13.09.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Коди Бикен (Авс) и Джоэл Павлидис (Авс), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Коди Бикен (Авс) и Джоэл Павлидис (Авс) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Коди Бикен (Авс) и Джоэл Павлидис (Авс) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Коди Бикен (Авс) и Джоэл Павлидис (Авс) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Коди Бикен (Авс) — Джоэл Павлидис (Авс) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Коди Бикен (Авс) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Титульный бой Коди Бикен (Авс) — Джоэл Павлидис (Авс) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Джоэл Павлидис (Авс) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Коди Бикен (Авс)

Так как Коди Бикен (Авс) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Коди Бикен (Авс) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Коди Бикен (Авс) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Коди Бикен (Авс) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Джоэл Павлидис (Авс)

Никаких высот Джоэл Павлидис (Авс) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Джоэл Павлидис (Авс) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Джоэл Павлидис (Авс) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Джоэл Павлидис (Авс) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Коди Бикен (Авс) — Джоэл Павлидис (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 13 сентября

В настоящее время Коди Бикен (Авс) и Джоэл Павлидис (Авс) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Коди Бикен (Авс) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Коди Бикен (Авс) сейчас находится на пике формы, так что Джоэл Павлидис (Авс) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Коди Бикен (Авс).