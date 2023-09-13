«Джексон Мюррей (Авс)» – «Луис Марстерс (Авс)». 13.09.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 13-го сентября 2023 года должен состояться бой Джексон Мюррей (Авс) — Луис Марстерс (Авс), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 12:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джексон Мюррей (Авс) и Луис Марстерс (Авс) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 12:00 по московскому времени Джексон Мюррей (Авс) и Луис Марстерс (Авс) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 13-го сентября 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джексон Мюррей (Авс) и Луис Марстерс (Авс) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джексон Мюррей (Авс).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джексон Мюррей (Авс) — Луис Марстерс (Авс):

победа Джексон Мюррей (Авс) – 0, ничья – 0, победа Луис Марстерс (Авс) – 0

Прогноз на матч Джексон Мюррей (Авс) – Луис Марстерс (Авс) Бои, титульный бой, 13-го сентября 2023 года :

Так как Джексон Мюррей (Авс) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Луис Марстерс (Авс) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Джексон Мюррей (Авс) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джексон Мюррей (Авс) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джексон Мюррей (Авс) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джексон Мюррей (Авс) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джексон Мюррей (Авс) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Луис Марстерс (Авс) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Луис Марстерс (Авс) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Луис Марстерс (Авс) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Луис Марстерс (Авс) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Луис Марстерс (Авс) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Джексон Мюррей (Авс) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джексон Мюррей (Авс) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джексон Мюррей (Авс) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джексон Мюррей (Авс) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джексон Мюррей (Авс) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джексон Мюррей (Авс) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Луис Марстерс (Авс) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Луис Марстерс (Авс) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Луис Марстерс (Авс) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Луис Марстерс (Авс) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Луис Марстерс (Авс) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Джексон Мюррей (Авс) – Луис Марстерс (Авс) 13.09.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Джексон Мюррей (Авс) и Луис Марстерс (Авс), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Джексон Мюррей (Авс) и Луис Марстерс (Авс) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джексон Мюррей (Авс) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Луис Марстерс (Авс) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Джексон Мюррей (Авс) — Луис Марстерс (Авс) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джексон Мюррей (Авс) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Джексон Мюррей (Авс) — Луис Марстерс (Авс) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Луис Марстерс (Авс).

Джексон Мюррей (Авс)

Так как Джексон Мюррей (Авс) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Джексон Мюррей (Авс) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Джексон Мюррей (Авс) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Джексон Мюррей (Авс) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Луис Марстерс (Авс)

На данный момент Луис Марстерс (Авс) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Луис Марстерс (Авс) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Луис Марстерс (Авс) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Луис Марстерс (Авс) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Луис Марстерс (Авс) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Джексон Мюррей (Авс) — Луис Марстерс (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 13-го сентября 2023 года

Спортивные эксперты считают, что Джексон Мюррей (Авс) сейчас намного сильнее, чем Луис Марстерс (Авс), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Джексон Мюррей (Авс) легко справится с таким соперником, как Луис Марстерс (Авс). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.