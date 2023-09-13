Вальехо/Прадо Анджело — Боскардин Диаш/Хеиде: в ожидании «эйсов»

Вальехо/Прадо Анджело — Боскардин Диаш/Хеиде (13-го сентября), ставки и коэффициенты

13-го сентября в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Вальехо/Прадо Анджело , а противостоять в этом поединке будет Боскардин Диаш/Хеиде.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 13-го сентября, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Вальехо/Прадо Анджело — Боскардин Диаш/Хеиде. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 17:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Вальехо/Прадо Анджело, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вальехо/Прадо Анджело — Боскардин Диаш/Хеиде:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Вальехо/Прадо Анджело — Боскардин Диаш/Хеиде, которая пройдет 13-го сентября в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 17:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Вальехо/Прадо Анджело

На данный момент Вальехо/Прадо Анджело является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Вальехо/Прадо Анджело однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Вальехо/Прадо Анджело демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Вальехо/Прадо Анджело хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Вальехо/Прадо Анджело часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Боскардин Диаш/Хеиде

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Боскардин Диаш/Хеиде на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Боскардин Диаш/Хеиде демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Боскардин Диаш/Хеиде имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Боскардин Диаш/Хеиде намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Боскардин Диаш/Хеиде не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Боскардин Диаш/Хеиде будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Боскардин Диаш/Хеиде и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Боскардин Диаш/Хеиде умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Вальехо/Прадо Анджело — Боскардин Диаш/Хеиде. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Вальехо/Прадо Анджело и Боскардин Диаш/Хеиде. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Вальехо/Прадо Анджело и Боскардин Диаш/Хеиде в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Вальехо/Прадо Анджело и Боскардин Диаш/Хеиде имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Вальехо/Прадо Анджело — Боскардин Диаш/Хеиде (13-го сентября), ставки и коэффициенты

Вальехо/Прадо Анджело

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Вальехо/Прадо Анджело, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Вальехо/Прадо Анджело уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Вальехо/Прадо Анджело старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Вальехо/Прадо Анджело, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Вальехо/Прадо Анджело не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Вальехо/Прадо Анджело все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Вальехо/Прадо Анджело точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Боскардин Диаш/Хеиде

Несмотря на свой молодой возраст, Боскардин Диаш/Хеиде демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Боскардин Диаш/Хеиде уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Боскардин Диаш/Хеиде станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Боскардин Диаш/Хеиде, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Боскардин Диаш/Хеиде умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Боскардин Диаш/Хеиде имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Вальехо/Прадо Анджело — Боскардин Диаш/Хеиде Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вальехо/Прадо Анджело и Боскардин Диаш/Хеиде начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вальехо/Прадо Анджело и Боскардин Диаш/Хеиде показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вальехо/Прадо Анджело и Боскардин Диаш/Хеиде провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вальехо/Прадо Анджело и Боскардин Диаш/Хеиде действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вальехо/Прадо Анджело — Боскардин Диаш/Хеиде: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Вальехо/Прадо Анджело и Боскардин Диаш/Хеиде из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Боскардин Диаш/Хеиде относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Боскардин Диаш/Хеиде проводит второй или третий матч. А вот Вальехо/Прадо Анджело как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Вальехо/Прадо Анджело, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Вальехо/Прадо Анджело без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Вальехо/Прадо Анджело вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вальехо/Прадо Анджело — Боскардин Диаш/Хеиде. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Вальехо/Прадо Анджело и Боскардин Диаш/Хеиде. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Вальехо/Прадо Анджело и для Боскардин Диаш/Хеиде, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.