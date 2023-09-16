«Рубен Вилла (США)» – «Брэндон Вальдес (Кол)». 16.09.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 16-го сентября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Рубен Вилла (США) — Брэндон Вальдес (Кол). На ринге его участники появятся в 01:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Рубен Вилла (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Рубен Вилла (США) — Брэндон Вальдес (Кол) пройдет 16-го сентября, и можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Рубен Вилла (США) имеет две победы нокаутом, а Брэндон Вальдес (Кол) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рубен Вилла (США) — Брэндон Вальдес (Кол):

победа Рубен Вилла (США) – 0, ничья – 0, победа Брэндон Вальдес (Кол) – 0

Прогноз на матч Рубен Вилла (США) – Брэндон Вальдес (Кол) Бои, титульный бой, 16-го сентября :

Букмекерские конторы на бой Рубен Вилла (США) — Брэндон Вальдес (Кол) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Рубен Вилла (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Рубен Вилла (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Рубен Вилла (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Рубен Вилла (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Рубен Вилла (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Рубен Вилла (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Брэндон Вальдес (Кол) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Брэндон Вальдес (Кол) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Брэндон Вальдес (Кол) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Брэндон Вальдес (Кол) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Брэндон Вальдес (Кол) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Рубен Вилла (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Рубен Вилла (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Рубен Вилла (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Рубен Вилла (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Рубен Вилла (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Рубен Вилла (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Брэндон Вальдес (Кол) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Брэндон Вальдес (Кол) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Брэндон Вальдес (Кол) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Брэндон Вальдес (Кол) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Брэндон Вальдес (Кол), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Рубен Вилла (США) – Брэндон Вальдес (Кол) 16.09.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Рубен Вилла (США) и Брэндон Вальдес (Кол). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Рубен Вилла (США) и Брэндон Вальдес (Кол) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Рубен Вилла (США) и Брэндон Вальдес (Кол) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Рубен Вилла (США) и Брэндон Вальдес (Кол) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Рубен Вилла (США) является очевидным фаворитом, ведь Брэндон Вальдес (Кол) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Рубен Вилла (США) в данный момент сильнее, нежели Брэндон Вальдес (Кол), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Рубен Вилла (США)

Так как Рубен Вилла (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Рубен Вилла (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Рубен Вилла (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Рубен Вилла (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Брэндон Вальдес (Кол)

Последний раз Брэндон Вальдес (Кол) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Брэндон Вальдес (Кол) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Брэндон Вальдес (Кол) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Брэндон Вальдес (Кол) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Брэндон Вальдес (Кол)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Брэндон Вальдес (Кол) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Рубен Вилла (США) — Брэндон Вальдес (Кол). Прогноз и ставки на матч. Бои 16-го сентября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Рубен Вилла (США) — Брэндон Вальдес (Кол) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Рубен Вилла (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Рубен Вилла (США) будет намного сильнее, чем Брэндон Вальдес (Кол), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.