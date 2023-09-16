«Аяди Мадждеддин (Тун)» – «Стивен Нью (США)». 16.09.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 16.09.2023 должен состояться бой Аяди Мадждеддин (Тун) — Стивен Нью (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 06:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Аяди Мадждеддин (Тун) и Стивен Нью (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 16.09.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Аяди Мадждеддин (Тун) — Стивен Нью (США). По Москве начало данного поединка будет в 06:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аяди Мадждеддин (Тун) — Стивен Нью (США):

победа Аяди Мадждеддин (Тун) – 1.1, ничья – 70, победа Стивен Нью (США) – 6.55

Прогноз на матч Аяди Мадждеддин (Тун) – Стивен Нью (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16.09.2023 :

Ставки по коэффициенту 1.1 окажутся выигрышными, если Аяди Мадждеддин (Тун) станет победителем боя. Если выиграет Стивен Нью (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 6.55.

История личных встреч

На данный момент Аяди Мадждеддин (Тун) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Аяди Мадждеддин (Тун) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Аяди Мадждеддин (Тун) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Аяди Мадждеддин (Тун) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Стивен Нью (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Стивен Нью (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Стивен Нью (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Стивен Нью (США) должен быть в хорошей физической форме. Стивен Нью (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Аяди Мадждеддин (Тун) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Аяди Мадждеддин (Тун) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Аяди Мадждеддин (Тун) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Аяди Мадждеддин (Тун) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Аяди Мадждеддин (Тун) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Стивен Нью (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Стивен Нью (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Стивен Нью (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Стивен Нью (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Аяди Мадждеддин (Тун) – Стивен Нью (США) 16.09.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Аяди Мадждеддин (Тун) и Стивен Нью (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Аяди Мадждеддин (Тун) и Стивен Нью (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Аяди Мадждеддин (Тун) и Стивен Нью (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Аяди Мадждеддин (Тун) и Стивен Нью (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Аяди Мадждеддин (Тун) и Стивен Нью (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аяди Мадждеддин (Тун) сейчас находится на пике формы, так что Стивен Нью (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Аяди Мадждеддин (Тун).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Аяди Мадждеддин (Тун) — Стивен Нью (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Стивен Нью (США).

Аяди Мадждеддин (Тун)

Аяди Мадждеддин (Тун) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Аяди Мадждеддин (Тун) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Аяди Мадждеддин (Тун) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Аяди Мадждеддин (Тун) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Аяди Мадждеддин (Тун) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Стивен Нью (США)

Сейчас Стивен Нью (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Стивен Нью (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Стивен Нью (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Стивен Нью (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Стивен Нью (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Аяди Мадждеддин (Тун) — Стивен Нью (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16.09.2023

Вряд ли Аяди Мадждеддин (Тун) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Стивен Нью (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Аяди Мадждеддин (Тун) будет намного сильнее, чем Стивен Нью (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.