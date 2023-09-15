«Микаэла Ремпейдж (США)» – «Эмили Мартинс (США)». 16.09.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Микаэла Ремпейдж (США) проведет 16-го сентября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Эмили Мартинс (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Микаэла Ремпейдж (США) — Эмили Мартинс (США) пройдет 16-го сентября, и можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Микаэла Ремпейдж (США) имеет две победы нокаутом, а Эмили Мартинс (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Микаэла Ремпейдж (США) — Эмили Мартинс (США):

победа Микаэла Ремпейдж (США) – 0, ничья – 0, победа Эмили Мартинс (США) – 0

Прогноз на матч Микаэла Ремпейдж (США) – Эмили Мартинс (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го сентября :

Так как Микаэла Ремпейдж (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Эмили Мартинс (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Микаэла Ремпейдж (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Микаэла Ремпейдж (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Микаэла Ремпейдж (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Микаэла Ремпейдж (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Микаэла Ремпейдж (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Микаэла Ремпейдж (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Эмили Мартинс (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Эмили Мартинс (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Эмили Мартинс (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Эмили Мартинс (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Эмили Мартинс (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Микаэла Ремпейдж (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Микаэла Ремпейдж (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Микаэла Ремпейдж (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Микаэла Ремпейдж (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Микаэла Ремпейдж (США) валится с ног. К тому же, Микаэла Ремпейдж (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Микаэла Ремпейдж (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Эмили Мартинс (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Эмили Мартинс (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Эмили Мартинс (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Эмили Мартинс (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Эмили Мартинс (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Эмили Мартинс (США) должен задуматься о своей обороне.

Микаэла Ремпейдж (США) – Эмили Мартинс (США) 16.09.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Микаэла Ремпейдж (США) и Эмили Мартинс (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Микаэла Ремпейдж (США) и Эмили Мартинс (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Микаэла Ремпейдж (США) и Эмили Мартинс (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Микаэла Ремпейдж (США) и Эмили Мартинс (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Микаэла Ремпейдж (США) сейчас находится на пике формы, так что Эмили Мартинс (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Микаэла Ремпейдж (США).

Титульный бой Микаэла Ремпейдж (США) — Эмили Мартинс (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Эмили Мартинс (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Микаэла Ремпейдж (США)

В своей профессиональной карьере Микаэла Ремпейдж (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Микаэла Ремпейдж (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Микаэла Ремпейдж (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Микаэла Ремпейдж (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Микаэла Ремпейдж (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Эмили Мартинс (США)

Эмили Мартинс (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Эмили Мартинс (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Эмили Мартинс (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Эмили Мартинс (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Эмили Мартинс (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Микаэла Ремпейдж (США) — Эмили Мартинс (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го сентября

Так как Микаэла Ремпейдж (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Эмили Мартинс (США).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Микаэла Ремпейдж (США) будет намного сильнее, чем Эмили Мартинс (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.