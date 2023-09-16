«Эмилиано Варгас (США)» – «Алехандро Гуардадо (Исп)». 16.09.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 16.09.2023 должен состояться бой Эмилиано Варгас (США) — Алехандро Гуардадо (Исп), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 00:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Эмилиано Варгас (США) и Алехандро Гуардадо (Исп) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 16.09.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Эмилиано Варгас (США) — Алехандро Гуардадо (Исп). По Москве начало данного поединка будет в 00:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эмилиано Варгас (США) — Алехандро Гуардадо (Исп):

победа Эмилиано Варгас (США) – 1.03, ничья – 34, победа Алехандро Гуардадо (Исп) – 14

Прогноз на матч Эмилиано Варгас (США) – Алехандро Гуардадо (Исп) Бои, титульный бой, 16.09.2023 :

Ставки по коэффициенту 1.03 окажутся выигрышными, если Эмилиано Варгас (США) станет победителем боя. Если выиграет Алехандро Гуардадо (Исп), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 14.

История личных встреч

В свои 32 года Эмилиано Варгас (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Эмилиано Варгас (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Эмилиано Варгас (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Эмилиано Варгас (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Эмилиано Варгас (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Алехандро Гуардадо (Исп) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Алехандро Гуардадо (Исп) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Алехандро Гуардадо (Исп) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Алехандро Гуардадо (Исп) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Алехандро Гуардадо (Исп) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Эмилиано Варгас (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Эмилиано Варгас (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Эмилиано Варгас (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Эмилиано Варгас (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Эмилиано Варгас (США) валится с ног. К тому же, Эмилиано Варгас (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Эмилиано Варгас (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Алехандро Гуардадо (Исп) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Алехандро Гуардадо (Исп) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Алехандро Гуардадо (Исп) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Алехандро Гуардадо (Исп) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Алехандро Гуардадо (Исп) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Алехандро Гуардадо (Исп) должен задуматься о своей обороне.

Эмилиано Варгас (США) – Алехандро Гуардадо (Исп) 16.09.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Эмилиано Варгас (США) и Алехандро Гуардадо (Исп). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Эмилиано Варгас (США) и Алехандро Гуардадо (Исп) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Эмилиано Варгас (США) и Алехандро Гуардадо (Исп) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Эмилиано Варгас (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Алехандро Гуардадо (Исп) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Эмилиано Варгас (США) сейчас находится на пике формы, так что Алехандро Гуардадо (Исп) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Эмилиано Варгас (США).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Эмилиано Варгас (США) и Алехандро Гуардадо (Исп), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Алехандро Гуардадо (Исп) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Эмилиано Варгас (США)

Эмилиано Варгас (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Эмилиано Варгас (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Эмилиано Варгас (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Эмилиано Варгас (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Эмилиано Варгас (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Алехандро Гуардадо (Исп)

На данный момент Алехандро Гуардадо (Исп) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Алехандро Гуардадо (Исп) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Алехандро Гуардадо (Исп) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Алехандро Гуардадо (Исп) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Алехандро Гуардадо (Исп) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Эмилиано Варгас (США) — Алехандро Гуардадо (Исп). Прогноз и ставки на матч. Бои 16.09.2023

На титульный бой Эмилиано Варгас (США) — Алехандро Гуардадо (Исп) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Эмилиано Варгас (США) будет намного сильнее, чем Алехандро Гуардадо (Исп), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.