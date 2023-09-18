Ванхутте/Огеску — Тодони/Тодони. Прогноз, ставки на матч. ITF (19.09.23)

19.09.2023 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ванхутте/Огеску , а противостоять в этом поединке будет Тодони/Тодони.



Так как теннисный поединок Ванхутте/Огеску — Тодони/Тодони пройдет уже 19.09.2023, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 16:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Ванхутте/Огеску на тот момент намного сильнее, нежели Тодони/Тодони.



Ванхутте/Огеску — Тодони/Тодони. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 19.09.2023 откроет его противостояние Ванхутте/Огеску — Тодони/Тодони. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 16:00 по МСК, то есть до начала игры. Ванхутте/Огеску и Тодони/Тодони отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Тодони/Тодони может гордиться семью победами, а вот Ванхутте/Огеску имеет только пять выигранных встреч.

Ванхутте/Огеску

В большинстве своих выигранных поединков Ванхутте/Огеску берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Ванхутте/Огеску с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Ванхутте/Огеску сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Ванхутте/Огеску также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Тодони/Тодони

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Тодони/Тодонив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Тодони/Тодони играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Тодони/Тодони держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Тодони/Тодони демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Тодони/Тодони находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Ванхутте/Огеску — Тодони/Тодони

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Ванхутте/Огеску и Тодони/Тодони. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Ванхутте/Огеску — Тодони/Тодони 19.09.2023

Ванхутте/Огеску

На этом турнире именно Ванхутте/Огеску может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Ванхутте/Огеску отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Ванхутте/Огеску еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Ванхутте/Огеску не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Тодони/Тодони

Выступать в зале Тодони/Тодони не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Тодони/Тодони старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Тодони/Тодони принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Тодони/Тодони демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Тодони/Тодони даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Тодони/Тодони хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ванхутте/Огеску — Тодони/Тодони Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ванхутте/Огеску и Тодони/Тодони начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ванхутте/Огеску и Тодони/Тодони показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ванхутте/Огеску и Тодони/Тодони провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ванхутте/Огеску и Тодони/Тодони действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ванхутте/Огеску — Тодони/Тодони: порядок побьёт класс

Ванхутте/Огеску и Тодони/Тодони которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ванхутте/Огеску имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Тодони/Тодони хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ванхутте/Огеску. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Тодони/Тодони умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ванхутте/Огеску довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Тодони/Тодони вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ванхутте/Огеску.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ванхутте/Огеску — Тодони/Тодони. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ванхутте/Огеску и Тодони/Тодони сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ванхутте/Огеску, и Тодони/Тодони будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.