Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди — Юйкван Цин. Прогноз, ставки на матч (19.09.23)

19-го сентября в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди , а противостоять в этом поединке будет Юйкван Цин.



Буквально несколько дней назад Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди и Юйкван Цин играли свои матчи, а теперь уже 19-го сентября им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 11:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди — Юйкван Цин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 11:30 по Москве Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Юйкван Цин. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 19-го сентября. Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди

Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Юйкван Цин

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Юйкван Цин на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Юйкван Цин демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Юйкван Цин имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Юйкван Цин намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Юйкван Цин не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Юйкван Цин будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Юйкван Цин и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Юйкван Цин умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

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Прогноз и ставка на матч Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди — Юйкван Цин 19-го сентября

Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Юйкван Цин

Несмотря на свой молодой возраст, Юйкван Цин демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Юйкван Цин уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Юйкван Цин станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Юйкван Цин, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Юйкван Цин умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Юйкван Цин имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди — Юйкван Цин Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди и Юйкван Цин аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди и Юйкван Цин обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди и Юйкван Цин постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди — Юйкван Цин: будет сделан акцент на атакующий теннис

Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди и Юйкван Цин которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Юйкван Цин хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Юйкван Цин умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Юйкван Цин вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди — Юйкван Цин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди и Юйкван Цин. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Эрнандо Хосе Эскурра Иснарди и для Юйкван Цин, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.