Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Ариас/Себальос. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (21.09.23)

21-го сентября в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва , а противостоять в этом поединке будет Ариас/Себальос.



Теннисное противостояние Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Ариас/Себальос пройдет 21-го сентября, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 21:30 по московскому времени. Хотя Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Ариас/Себальос уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Ариас/Себальос.



Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Ариас/Себальос. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 21-го сентября, ведь именно в этот день на корте встречаются Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Ариас/Себальос. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 21:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва имеет на своем счету три победы, Ариас/Себальос может похвастаться четырьмя.

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва

Этот турнир Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ариас/Себальос

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Ариас/Себальос в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Ариас/Себальос уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Ариас/Себальос уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Ариас/Себальос обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Челленджер, Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Ариас/Себальос

Длительное время Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Ариас/Себальос не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Ариас/Себальос. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Ариас/Себальос 21-го сентября

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва

К данному турниру Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Ариас/Себальос

В этом сезоне Ариас/Себальос не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Ариас/Себальос сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Ариас/Себальос допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Ариас/Себальос допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Ариас/Себальос демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Ариас/Себальос Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Ариас/Себальос начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Ариас/Себальос показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Ариас/Себальос провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Ариас/Себальос действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Ариас/Себальос: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Ариас/Себальос отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ариас/Себальос в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ариас/Себальос сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Ариас/Себальос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Ариас/Себальос, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.