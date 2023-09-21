«Гриффин Парриотт (США)» – «Тайлер Мэтисон (США)». 23.09.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Гриффин Парриотт (США) проведет 23 сентября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Тайлер Мэтисон (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 00:45 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Гриффин Парриотт (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 23 сентября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Тайлер Мэтисон (США), так что вряд ли в 00:45 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гриффин Парриотт (США) — Тайлер Мэтисон (США):

победа Гриффин Парриотт (США) – 0, ничья – 0, победа Тайлер Мэтисон (США) – 0

Прогноз на матч Гриффин Парриотт (США) – Тайлер Мэтисон (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23 сентября :

Букмекерские конторы на бой Гриффин Парриотт (США) — Тайлер Мэтисон (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Гриффин Парриотт (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Гриффин Парриотт (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Гриффин Парриотт (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Гриффин Парриотт (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Гриффин Парриотт (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Гриффин Парриотт (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Гриффин Парриотт (США) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Тайлер Мэтисон (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Тайлер Мэтисон (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Тайлер Мэтисон (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Тайлер Мэтисон (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Тайлер Мэтисон (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Гриффин Парриотт (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Гриффин Парриотт (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Гриффин Парриотт (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Гриффин Парриотт (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Тайлер Мэтисон (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Тайлер Мэтисон (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Тайлер Мэтисон (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Тайлер Мэтисон (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Тайлер Мэтисон (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Тайлер Мэтисон (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Тайлер Мэтисон (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Гриффин Парриотт (США) – Тайлер Мэтисон (США) 23.09.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Гриффин Парриотт (США) и Тайлер Мэтисон (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Гриффин Парриотт (США) и Тайлер Мэтисон (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Гриффин Парриотт (США) и Тайлер Мэтисон (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Гриффин Парриотт (США) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Гриффин Парриотт (США) и Тайлер Мэтисон (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Тайлер Мэтисон (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Гриффин Парриотт (США)

Гриффин Парриотт (США) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Гриффин Парриотт (США) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Гриффин Парриотт (США) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Гриффин Парриотт (США) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Гриффин Парриотт (США) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Тайлер Мэтисон (США)

Последний раз Тайлер Мэтисон (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Тайлер Мэтисон (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Тайлер Мэтисон (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Тайлер Мэтисон (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Тайлер Мэтисон (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Тайлер Мэтисон (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Гриффин Парриотт (США) — Тайлер Мэтисон (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23 сентября

В этом поединке Гриффин Парриотт (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Тайлер Мэтисон (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Гриффин Парриотт (США) — Тайлер Мэтисон (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Тайлер Мэтисон (США) выиграет нокаутом.